Всі розділи
Укр / Рус

В УЗ розповіли, скільки заробляють на експресі до Борисполя

Четвер, 4 липня 2019, 17:35

Швидкісний поїзд перевіз уже 400 тисяч пасажирів, він приніс "Укрзалізниці" 5,2 мільйона гривень прибутку.

Про це заявили в УЗ у відповідь на запит LIGA.net.

"За існуючого тарифу відсоток покриття роботи Kyiv Boryspil Express становить 28%. Собівартість перевезення - 59,8 грн на одного перевезеного пасажира. При збільшенні кількості рухомого складу, орієнтовний термін його окупності 10 років", - зазначили в компанії.

Перший експрес з Києва до Борисполя запустили 30 листопада 2018 року. 

Він курсує між залізничним вокзалом Києва Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль цілодобово. Ціна квитка - 80 гривень.

Нагадаємо:

31 травня Кравцов повідомив, що на Видубичах почали будувати платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express.

Про плани з'єднати Kyiv Boryspil Express із метро повідомлялося ще в грудні 2018 року

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив, що платформа на Видубичах для зупинки Kyiv Boryspil Expess буде завдовжки 209 метрів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Укрзалізниця Бориспіль

powered by lun.ua
Матеріали за темою
УЗ просить "Київпастранс" повернути на її баланс міську електричку 4 липня 2019, 15:47
В УЗ розповіли, скільки машин перевезли вагонами-автомобілевозами 3 липня 2019, 16:50
На оновлення електровозів "Укрзалізниця" потребує 60 мільярдів до 2025 року 3 липня 2019, 11:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!