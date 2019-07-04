В УЗ розповіли, скільки заробляють на експресі до Борисполя

Швидкісний поїзд перевіз уже 400 тисяч пасажирів, він приніс "Укрзалізниці" 5,2 мільйона гривень прибутку.

Про це заявили в УЗ у відповідь на запит LIGA.net.

"За існуючого тарифу відсоток покриття роботи Kyiv Boryspil Express становить 28%. Собівартість перевезення - 59,8 грн на одного перевезеного пасажира. При збільшенні кількості рухомого складу, орієнтовний термін його окупності 10 років", - зазначили в компанії.

Перший експрес з Києва до Борисполя запустили 30 листопада 2018 року.

Він курсує між залізничним вокзалом Києва Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль цілодобово. Ціна квитка - 80 гривень.

Нагадаємо:

31 травня Кравцов повідомив, що на Видубичах почали будувати платформу для зупинки Kyiv Boryspil Express.

Про плани з'єднати Kyiv Boryspil Express із метро повідомлялося ще в грудні 2018 року

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов заявив, що платформа на Видубичах для зупинки Kyiv Boryspil Expess буде завдовжки 209 метрів.