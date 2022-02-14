Укрзализныця закончила январь с небольшим "плюсом"

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Государственная "Укрзализныця" в январе получила прибыль в 21 млн грн против 693 млн грн ущерба в январе 2021 года.

Об этом глава Укрзализныци Александр Камышин сообщил в Telegram.

Также УЗ увеличила свою выручку в годовом исчислении на 63% до 9,3 млрд грн с 5,7 млрд грн в январе прошлого года.

Также в пять раз выросла операционная прибыль (EBITDA) – до 2,6 млрд грн с 506 млн грн.

Камышин отметил, что УЗ получила 1,8 млрд грн курсового убытка, хотя в прошлом году было 117 млн курсового дохода.

Напоминаем:

В 2021 году акционерное общество "Укрзализныця" получило чистую прибыль в размере 457 миллионов гривен.

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере 11,8 млрд грн, тогда как за аналогичный период 2019 года прибыль компании составила 2,99 млрд грн.

Согласно финансовому плану на 2022 год "Укрзалізниця" планирует получить 1,68 млрд грн чистой прибыли.