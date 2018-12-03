Kyiv Boryspil Express планируют соединить с метро

Компания "Укрзалізниця" намерена построить на Выдубичах новую платформу для ж/д экспресса, следующего по маршруту "Киев-Пассажирский — Дарница — "Борисполь-Аэропорт", и интегрировать линию с метрополитеном.

Об этом и.о. главы правления УЗ Евгений Кравцов написал на своей странице в Facebook в ответ на вопрос о возможной остановке экспресса на Выдубичах, передает Liga.net.

"Там мы будем проводить строительство новой платформы и ее прямую интеграцию с метро. Остановка будет, но позже", - написал Кравцов.

Напомним, 1 декабря железнодорожный экспресс почти на полтора часа опоздал в аэропорт "Борисполь" из-за проблем с двигателем.

30 ноября в Киеве запустили первый экспресс в "Борисполь".

Ранее "Укрзализныця" обнародовала расписание движения нового рельсового автобуса. Экспресс Киев-Борисполь будет курсировать между железнодорожным вокзалом Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь круглосуточно.

Интервал между рельсовыми автобусами составит около 1 часа, однако утром и вечером его уменьшат до 27-44 минут. По дороге экспресс будет делать только одну двухминутную остановку на вокзале "Дарница".