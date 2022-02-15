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УЗ приостанавливает транзит беларуских минеральных удобрений

Вторник, 15 февраля 2022, 20:35 - Дана Гордийчук
 
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Укрзализныця с 16 февраля приостанавливает транзит беларуских минеральных удобрений на неопределенный срок.

Об этом говорится в данных Укрзализныци.

Речь идет о запрете железнодорожных транзитных перевозок минеральных удобрений (код классификатора 43) в Словакию, Венгрию, Австрию, Польшу, Чехию, Румынию, страны СНГ и Балтию.

Отмечается, что запрет касается также перевозки импорта в УЗ и транзита через территорию УЗ.

Ограничения касаются минеральных удобрений продукции предприятий "Беларуськалий" и "Беларуская калийная компания". Ранее "Беларускалий" попал под санкции США против режима Александра Лукашенко.

Напоминаем:

Беларусь с 7 февраля вводит запрет на железнодорожный транзит нефтепродуктов, химических и минеральных удобрений, загруженных на станциях "Литовских железных дорог".

Литовская комиссия по мониторингу стратегических отраслей признала, что контракт железной дороги с "Беларускалий" представляет угрозу национальной безопасности. В январе 2022 г. правительство подтвердило этот вывод и постановило, что контракт должен быть расторгнут с 1 февраля.

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Укрзализныця Беларусь

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