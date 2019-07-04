Wizz Air возобновила рейсы из Киева в Люблин

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air возобновила выполнение перелетов из Киева в Люблин.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что с 30 июня пассажиры могут летать из Киева в Люблин по средам и воскресеньям, цена - от 17,49 евро (479 гривен).

Wizz Air отмечает, что вместе с восстановленным рейсом в Люблин компания предлагает перелеты по 30 направлениям из Киева.

"В течение первых 5 месяцев 2019 года компания на своих рейсах в/из Украины перевезла около 900 тысяч пассажиров", - заявили в пресс-службе.

Напомним:

Wizz Air с 20 октября увеличит частоту рейсов из международного аэропорта "Львов" им. Данилы Галицкого в Братиславу (Словакия), Вроцлав, Гданьск (Польша), Берлин и Дортмунд (Германия) на зиму 2019/2020 гг.

Wizz Air рассматривает возможность возобновить работу украинской "дочки" "Визз Эйр Украина" в 2019 году, а также планирует до 2025 года инвестировать 2,5 млрд долл для расширения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321.

Экономическая правда