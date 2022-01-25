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"Мотор Сич" возобновила рейсы Киев – Николаев на 50-летнем самолете

Вторник, 25 января 2022, 09:00
 
avianews

Авиакомпания "Мотор Сич" с 23 января возобновила регулярные рейсы между Киевом и Николаевом на 50-летнем самолете Ан-24.

Об этом сообщает avianews.

Первый полет длился 1 час 8 минут. Его выполнил борт с регистрацией UR-47297, который согласно данным государственного реестра гражданских воздушных судов выпущен в 1971 году.

Между Киевом и Николаевом "Мотор Сич" будет летать четыре раза в неделю. График предусматривает вылеты из Николаева утром по понедельникам, средам, пятницам и субботам и из Киева вечером по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Авиабилеты в одну сторону продаются по цене от 1350 грн. Цена включает легкое питание, ручную кладь и багаж 20 кг.

Расписание рейсов:

Николаев 07:20 → Киев 08:30, понедельник, среда, пятница

Николаев 08:00 → Киев 09:10, суббота

Киев 19:15 → Николаев 20:25, понедельник, среда, пятница

Киев 20:00 → Николаев 21:10, воскресенье

"Мотор Сич" будет использовать 50-летний Ан-24 в щадящем режиме. Если проанализировать график, то окажется, что самолет имеет длительные стоянки в Николаеве. Например, прилетев в Николаев в 20:25 в понедельник, он вылетит в Киев только в среду в 07:20", – пишет издание.

Напоминаем:

Регулярные рейсы Киев-Николаев до ноября 2021 года выполняла авиакомпания Windrose ("Роза Ветров"). Она приостановила полеты из-за низкого спроса.

Windrose летала в Николаев из аэропорта Борисполь. "Мотор Сич" использует в столице аэропорт "Киев" (Жуляны).

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Мотор Сич Киев Жуляны авиа Антонов

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