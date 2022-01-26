В Wizz Air готовятся поднять цены на билеты на фоне роста убытков

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Лоукостер Wizz Air предупредила, что ее убытки в 4 квартале, вероятно, превысят убытки 3 квартала в 241,2 млн долларов из-за неопределенности ограничений на передвижение в Европе в январе-марте 2022 года.

Об этом сообщает Reuters.

В авиакомпании заявили, что появление штамма коронавируса Omicron ударило по продажам во второй части третьего финансового квартала.

Также ожидается, что на продаже повлияет неопределенность путешествий в январе, феврале и части марта.

По словам гендиректора Йожефа Варади, Wizz Air сократила расходы и приобрела новые посадочные места, что означает, что она имеет более сильную позицию, чтобы конкурировать с такими компаниями как Ryanair и easyJet, как только наступит долгожданное восстановление.

Он сказал, что авиакомпания увидела скачок спроса в Британии после того, как правительство объявило о послаблении ограничений в понедельник.

"Мы ожидаем очень сильного возобновления спроса в ближайшие несколько месяцев", - сказал Варади.

Глава Wizz Air добавил, что в краткосрочной перспективе цены на билеты возрастут из-за увеличения производственных затрат, цен на топливо, зарплат и нормативных изменений.

По прогнозам Варади, рынок возобновится к лету этого года.

Он добавил, что количество перелетов превысит на 50% показатели "доковидного" 2019 года в августе-сентябре.

Экономическая правда