Wizz Air відновила рейси з Києва до Любліна

Угорська бюджетна авіакомпанія Wizz Air відновила виконання перельотів з Києва до Любліна.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що з 30 червня пасажири можуть літати з Києва до Любліна по середах і неділях, ціна - від 17,49 євро (479 гривень).

Wizz Air зазначає, що разом із відновленим рейсом до Любліна компанія пропонує перельоти за 30 напрямками з Києва.

"Протягом перших 5 місяців 2019 року компанія на своїх рейсах до/з України перевезла близько 900 тисяч пасажирів", - заявили у прес-службі.

Нагадаємо:

Wizz Air із 20 жовтня збільшить частоту рейсів із міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького до Братислави (Словаччина), Вроцлава, Гданська (Польща), Берліна і Дортмунда (Німеччина) на зиму 2019/2020 рр.

Wizz Air розглядає можливість відновити роботу української "дочки" "Візз Ейр Україна" в 2019 році, а також планує до 2025 року інвестувати 2,5 млрд дол для розширення українського авіапарку до 20 нових літаків Airbus A320 і Airbus A321.

Економічна правда