Wizz Air остановил полеты из Одессы в столицу ОАЭ: причина

фото: wizz air

Лоукостер Wizz Air сообщил, что отменил полеты на маршруте Одесса-Абу-Даби из-за недостаточного спроса на этот маршрут.

Об этом пишет avianews.com со ссылкой на ответ компании по запросу.

"Wizz Air постоянно следит за эффективностью и спросом на свои маршруты, чтобы предлагать те из них, которые будут лучше отвечать запросам пассажиров", - заявили в Wizz Air.

Отмечается, что последний рейс Одесса-Абу-Даби Wizz Air совершил в январе.

"Сначала предполагалось, что авиакомпания совершит перерыв на зимний сезон и возобновит полеты в летнюю навигацию.

Однако в результате направление Одесса-Абу-Даби совсем исчезло из списка маршрутов Wizz Air. Такое обычно происходит, когда авиакомпания решает окончательно закрыть маршрут", – объясняет издание.

При этом, по данным системы бронирования Wizz Air, авиакомпания не останавливала развитие сети маршрутов. Недавно у нее появились два новых направления из Абу-Даби в Россию – Москву и Краснодар.

Wizz Air впервые полетел из Абу-Даби в Одессу 7 октября прошлого года. Запуск этого рейса откладывался в течение года.

По первоначальным планам, лоукостер планировал полететь из Абу-Даби в Одессу еще 1 октября 2020 года, но не раз переносил запуск рейсов. В компании это объясняли низким спросом.

В Wizz Air добавили, что сообщили пассажирам отмененных рейсов Одесса-Абу-Даби – им предложили выбрать альтернативные рейсы или получить полный возврат средств.

"Еще одна опция предполагает, что 120% стоимости билета лоукостер засчитает как Wizz-кредит. Его можно использовать для приобретения новых билетов и услуг авиакомпании при условии, что в бронировании есть пассажир, на имя которого зачислен кредит", - резюмирует avianews. vom.

Напомним:

Компания Wizz Air предупредила, что в краткосрочной перспективе цены на билеты возрастут из-за увеличения производственных затрат, цен на топливо, зарплат и нормативных изменений.