Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки

17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 12:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 25,84 - 25,87 гривни;

Евро - 29,00 - 29,03 гривни;

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,79 - 26,07 гривни. Евро покупают по 28,84 гривни, продают по 29,30 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 25,90 - 25,97 гривни, евро - 29,04 - 29,15 гривни.

Напомним:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 17 июля на уровне 25,86 гривни.

16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,89 - 25,92 гривни за доллар.

16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,93 - 25,96 гривни за доллар.

Экономическая правда