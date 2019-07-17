Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
17 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,84 - 25,87 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,84 - 25,87 гривни;
Евро - 29,00 - 29,03 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,79 - 26,07 гривни. Евро покупают по 28,84 гривни, продают по 29,30 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,90 - 25,97 гривни, евро - 29,04 - 29,15 гривни.
Напомним:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 17 июля на уровне 25,86 гривни.
16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,89 - 25,92 гривни за доллар.
16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,93 - 25,96 гривни за доллар.
Экономическая правда
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