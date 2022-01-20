В НБУ рассказали о влиянии падения курса гривни на инфляцию

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В НБУ прогнозируют, что инфляция будет в течение следующих месяцев примерно на текущем уровне.

Об этом на брифинге заявил заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, отвечая на вопрос, как падение курса гривни повлияет на инфляцию.

"Курсовый канал является наиболее мощным каналом монетарной трансмиссии в Украине. И происходящее в последние месяцы на валютном рынке - ослабление гривни - оно будет отображаться в ценах украинских товаров.

Этот фактор мы учитывали в наших прогнозах, учитывали, что инфляция будет в течение следующих месяцев примерно на текущем уровне, но не будет так тормозить, как мы предполагали ранее. Поэтому собственно текущее повышение ставки является в том числе реакцией НБУ на такие события", - сказал Николайчук.

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Напоминаем:

Национальный банк принял решение поднять учетную ставку на 1 п.п. до 10% - НБУ будет продолжать цикл усиления монетарной политики и готов действовать решительно в случае дальнейшей реализации проинфляционных факторов.

За 2021 год цены в Украине выросли на 10%, больше всего – на газ и электроэнергию, а также на продукты питания.

Как рассказали ЭП в Национальном банке, главной причиной перекосов между спросом и предложением валюты в январе был психологический фактор, связанный с геополитическими событиями вокруг Украины и реакцией на них участников рынка.

С начала месяца курс ослаб более одной гривни за доллар.

Психологический фактор на фоне угрозы со стороны РФ оказывает влияние не только на курс. ЭП подробно рассказывала об этом: Украинские активы и гривня стремительно падают на фоне угрозы РФ: каковы последствия?

Экономическая правда