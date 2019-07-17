Гривня снова ослабилась
Среда, 17 июля 2019, 09:15
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 17 июля на уровне 25,86 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,03 гривни (на 16 июля - 29,00 гривни).
Напомним:
16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,89 - 25,92 гривни за доллар.
16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,93 - 25,96 гривни за доллар.
Экономическая правда
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