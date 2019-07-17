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Гривня снова ослабилась

Среда, 17 июля 2019, 09:15
 

Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 17 июля на уровне 25,86 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 29,03 гривни (на 16 июля - 29,00 гривни).

Напомним:

16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,89 - 25,92 гривни за доллар.

16 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,93 - 25,96 гривни за доллар.

Экономическая правда

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