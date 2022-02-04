Гривня продолжает укрепляться: закрытие торгов

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4 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,11 – 28,13 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 28,11 – 28,13 гривни;

Евро – 32,11 – 32,13 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 28,01 – 28,25 гривни. Евро покупают за 31,93 гривни, продают за 32,36 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,98 – 28,11 гривни, евро – 31,95 – 32,14 гривни.

Напоминаем:

4 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,24 – 28,26 гривни.

Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 12 копеек, установив его на 4 февраля на уровне 28,27 гривни.

Экономическая правда