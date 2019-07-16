Курс валют: межбанк, наличный и "черный" рынки
16 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,89 - 25,92 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 12:50 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 25,89 - 25,91 гривни;
Евро - 29,10 - 29,12 гривни;
На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 25,76 - 26,02 гривни. Евро покупают по 28,88 гривни, продают по 29,35 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 25,85 - 25,95 гривни, евро - 29,02 - 29,16 гривни.
Напомним:
Национальный банк укрепил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 16 июля на уровне 25,74 гривны.
15 июля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,72 - 25,74 гривни за доллар.
15 июля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 25,79 - 25,82 гривни за доллар.
Экономическая правда
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