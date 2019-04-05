Илон Маск потерял миллиард долларов за две минуты

Владелец SpaceX и глава Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял 1,1 миллиарда долларов после того как акции Tesla Inc. упали на 11%.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, падение акций Tesla привело к тому, что состояние Маска через две минуты после начала торгов в 9:32 по нью-йоркскому времени (16:32 по Киеву) сократилось более чем на 1 млрд долларов, до 22,3 млрд долларов.

Напомним, Tesla отчиталась накануне о рекордном снижении поставок в первом квартале.

Напомним:

В марте Tesla представила свой новый электромобиль Model Y, который позиционирует как вторую доступную модель в линейке.

Незадолго до этого Tesla Inc. объявила о повышении цен на более дорогие модели своих электромобилей Model S и Model X по всему миру примерно на 3%.

Тогда же Tesla подписала с китайскими кредиторами соглашение о получении займа на 12 месяцев в размере 3,5 млрд юаней (521 миллион долларов) для строительства завода в Шанхае.

В декабре-2018 Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.