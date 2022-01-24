Акции Apple, Facebook и Amazon в смартфоне: как и через кого купить акции иностранных компаний, в чем риски

24 січня Monobank запустив у тестовому режимі додаток для торгівлі акціями західних компаній. Це вже друге подібне рішення для українського ринку, але не останнє.

Сьогодні відчути себе героєм фільм "Вовк з Волл-стріт" може ледь не кожен українець, навіть не виходячи з дому.

"Грати" на фондовому ринку, формувати власні портфелі цінних паперів та заробляти гроші завдяки власній інтуїції та підприємницькому хисту – усе це стало як ніколи доступним у 2022 році. І для цього не потрібно шукати іноземних брокерів, заповнювати стоси паперів чи відкривати рахунок за кордоном.

Цьогоріч фінансові компанії та великі українські банки взялися відкрити українцям "вікно" у світ великих інвестицій. Купити акції Apple, Microsoft, Meta (Facebook), Pfizer, Tesla, Amazon та інших великих транснаціональних компаній можна декількома рухами пальця на мобільному телефоні.

Наразі про розробку та запуск таких застосунків повідомили щонайменше шість великих українських банків та інвестиційних компаній, а "Альфа-Банк" вже навіть завершив тестування свого застосунку та пропонує вкласти кошти в акції іноземних компаній усім своїм клієнтам.

Щоправда, моделі, які використовують банки для надання українцям можливості стати акціонерами світових корпорацій, різняться.

Чим саме відрізняються схеми роботи додатків, через які українцям пропонуватимуть купити акції іноземних компаній?

ВАЖЛИВО: Інвестування в цінні папери – це завжди ризик. Треба розуміти, що більшість українців, які будуть користуватися додатками, про які піде мова далі, не є професійними гравцями, і вони не завжди ухвалюватимуть зважені рішення. Будьте обережні, не вкладайте великі суми, якщо у вас немає відповідного досвіду інвестування, і ретельно обмірковуйте будь-яку інформацію від різних консультантів, які також часто не є професіоналами.

Курс на фондовий ринок

Українці вже почали звикати до того, що тримати гроші в банках майже так само збитково, як і готівку під матрацом. У 2021 році інфляція в Україні сягнула 10%, в той час, як середні ставки за річними банківськими депозитами у гривні становили трохи менше ніж 9% річних.

Ситуація з інфляцією набула глобальних масштабів. Про цінові рекорди повідомляють у США, єврозоні, Польщі, Японії та інших країнах. І наразі спрогнозувати, як довго триватиме ця інфляційна хвиля досить складно.

У таких умовах відкриття доступу до інвестицій на західні фондові ринки для українців виглядає як ніколи вчасним.

Як повідомляла ЕП, саме інвестиції в акції західних компаній за підсумками 2021 року показали чи не найвищу прибутковість. Вони поступилися хіба що інвестиціям у нерухомість та криптоактиви.

Висока інфляція – не єдина причина, чому всі кинулись запускати сервіси для інвестицій в цінні папери. Драйвером цих розробок став загальносвітовий тренд на "демократизацію" фондового ринку, який розпочався зі США.

В Сполучених Штатах можливість торгувати акціями була доступною для громадян ще десятки років тому. Однак лише нещодавно цей ринок пережив новий "бум" – не в останню чергу завдяки таким додаткам, як Robinhood.

Robinhood – брокерська компанія, яка у 2015 році запустила простий та зручний застосунок для торгівлі акціями. Сьогодні його активними користувачами є близько 20 мільйонів осіб.

Особливість додатку в тому, що він дозволяє інвестувати навіть 1 дол, а також обіцяє користувачам торгівлю "без комісій". На чому ж тоді заробляє Robinhood?

Понад 80% доходів компанії складає плата "за потік замовлень". Формально, користувачі не сплачують жодної комісії. Додаток продає право на виконання заявки клієнта іншому брокеру, який виконує її за вигідною для себе ціною. Наприклад, якщо користувач хоче придбати акцію, вартість якої у додатку становить 1 дол, то реальна вартість акції на ринку – 99 центів. Різниця у курсах – прибуток брокера.

Хоча Robinhood залишається збитковим, його доходи стрімко зростають разом з ростом клієнтської бази. А людей, які хотіли б спробувати інвестувати у фондові ринки у світі як ніколи багато, адже основі фондові індекси зростають вже майже 14 років.

Навіть початок пандемії та тяжкі економічні наслідки від запровадження карантинів не змогли надовго зупинити цей ріст. Навпаки, акції виросли ще сильніше на тлі щедрих монетарних та фіскальних стимулів.

Не дивно, що успіх Robinhood, щонайменше, у залученні клієнтів, хочуть повторити й українські банки та інвестиційні компанії. Крім світового тренду, на розробку відповідних аналогів їх наштовхнуло ще й спрощення регулювання в Україні.

"Все почалося з появи е-лімітів. Вони дозволили українцям виводити гроші за кордон і, на сьогодні цей поріг виріс до 200 тисяч євро на рік. Інше рішення НБУ зробило можливим віддалене відкриття брокерами клієнтських рахунків. І це все на тлі стабільного зростання ринку цінних паперів, який ми спостерігаємо декілька років", – пояснює співзасновник компанії Treeum Сергій Віндерських.

В одному з банків, який розробляє український аналог Robinhood, визнала, що не очікують отримати великого грошового потоку від нового напрямку бізнесу. "Ми запускаємо додаток швидше для того, аби наростити клієнтську базу, підвищити лояльність клієнтів та диверсифікувати бізнес", – зазначав співрозмовник ЕП.

Хоча ззовні робота українських додатків буде подібною на Robinhood, проте "залаштунки" можуть кардинально відрізнятися.

Як працюватимуть додатки

Послугу з торгівлі акціями західних компаній запустили або збираються це зробити, щонайменше, чотири українських банки: "Альфа-Банк", Monobank (проєкт "Універсал банку"), "ПриватБанк" та ПУМБ.

Крім цього, на цей ринок виходять й інвестиційні компанії: Treeum (у партнерстві з Dragon Capital), а також ще одна компанія, яка наразі утримується від публічного оголошення про розробку застосунку.

Банк російського бізнесмена Михайла Фрідмана, "Альфа-Банк", став першим, який вже пройшов етап тестування цієї функції та запустив її у повноцінному режимі.

Придбати акції можна у мобільному банкінгу "Альфа-Банку". До 1 березня діятиме пільговий режим і комісій за торгівлю не буде. Надалі вона становитиме 0,4% від суми операції.

Другим банком, який дав можливість купувати акції іноземних компаній, став Monobank. Для цього його клієнтам необхідно встановити окремий застосунок – mono invest. До 31 березня комісія за торгівлю становитиме 0,01% від суми операції (але не менше 0,01 дол), а з квітня – 0,3% (але не менше 1 дол).

В ПУМБ повідомили, що планують відкрити можливість інвестувати в іноземні акції у січні. Банк купуватиме акції через американського брокера, а застосунок розробить одна з компаній-партнерів. Від коментарів про деталі роботи додатку та розміру комісій в ПУМБ відмовилися.

У компанії Treeum розраховують на запуск застосунку Multi Invest в І кварталі цього року. На відміну від інших українських застосунків, Treeum обіцяє дозволити клієнтам ще й купівлю криптовалют. Також компанія планує створити "цілу інвестиційну екосистему", включаючи новини, проведення освітніх курсів та надання послуг з управління активами.

Наразі існує дві схеми, за якими працюватимуть застосунки: дилерська та субброкерська. Різниця між ними може бути доволі значущою: від обмежень по обсягах торгівлі протягом року до самого переліку акцій, доступних для купівлі через застосунок.

Дилерська схема

Цю схему використовує "Альфа-Банк". Її суть полягає у тому, що банк перепродає акції своїм клієнтам з власного портфеля, придбавши певну їх кількість закордоном та пройшовши процедуру допуску до обігу в Україні.

Всі операції у разі застосування цієї схеми відбуваються на території України, тобто переказувати кошти на будь-які закордонні рахунки не потрібно, як і відкривати такі рахунки загалом.

Українське законодавство забороняє торгівлю в іноземній валюті, тому котирування акцій банк відображає у гривні. Користувачі бачитимуть конвертовані по банківському курсу ціни з міжнародних бірж.

Придбані акції зберігаються на рахунку у цінних паперах клієнта банку, а кошти – на банківському рахунку. В "Альфа-Банк" зазначають, що на кошти поширюються державні гарантії – до 200 тис грн.

Недоліком дилерської схеми є обмеженість вибору інструментів: клієнтам доступні лише ті акції, які попередньо придбав та завів в Україну банк.

Перелік обмежується ще й вимогами НБУ до якості активів. Банку не вигідно зберігати на балансі акції з кредитним рейтингом нижчим за "BBB-" через великі відрахування до резервів. Наприклад, якщо банк придбає акції компанії Tesla, чий рейтинг наразі BB+, на 10 млн грн, то ще 5 млн грн доведеться заморозити на випадок падіння їх вартості.

В "Альфа-Банк" зазначають, що планують реагувати на попит клієнтів та заводити більше іноземних акцій та українські цінні папери, наприклад ОВДП.

Субброкерська схема

Цю схему планує використовувати Monobank та ПУМБ. Її суть полягає у тому, що банк виступатиме посередником, а фактичні угоди проходитимуть через міжнародних брокерів (в Monobank таким буде кіпрська Exante).

Операції відбуватимуться не в Україні, а за кордоном, тому на них поширюватимуться валютні обмеження, встановлені НБУ, зокрема необхідність оформлення е-ліміту, який наразі становитьє 200 тис євро на рік. Тобто придбати акції на більшу суму у користувача додатку не вийде.

Оформлення е-ліміту банк обіцяє взяти на себе, хоча для цього НБУ потрібно надати підтвердження походження коштів, тож процедура може не бути простою.

Придбані акції знаходитимуться на рахунку іноземного брокера, який зберігатиме їх на користь українського банку, який, у свою чергу, зберігатиме їх на користь клієнта. Такий довгий ланцюжок у доведенні права власності на цінні папери може ускладнити життя у разі, якщо їх потрібно буде, наприклад, передавати у спадок, або у випадку банкрутства одного з посередників.

Оскільки операції відбуватимуться за кордоном, то котирування цінних паперів у додатку будуть зазначатися у доларах. Ціни банк братиме з міжнародних бірж.

Працюючи через іноземного брокера банк пропонуватиме набагато ширший перелік інструментів у порівнянні з дилерською схемою. В Monobank обіцяють, що через їхній застосунок можна буде придбати акції всіх компаній з індексу S&P500, а також десятка найбільших біржових інвестиційних фондів (ETF).

Яка саме схема буде популярною в Україні, наразі сказати складно, зокрема тому, що компанії, які ще розробляють свої застосунки, відмовляються розкривати будь-які технічні деталі їхньої роботи.

Водночас, використання однієї зі схем ще не означає заборони на використання іншої.

"Професійний учасник обирає дилерську або субброкерську схему в залежності від того, яка йому вигідніша. Для клієнта принципової різниці немає. Не виключаю, що коли у цих продуктів буде більше користувачів, то банки та інвестиційні компанії, можливо, змінять свої моделі", – вважає заступниця директора групи ICU Євгенія Грищенко.

Що з податками

Якщо на торгівлі акціями у 2022 році через мобільний застосунок одного з банків вдасться заробити, то частиною прибутку потрібно буде поділитися з державою, тобто заплатити податки.

З інвестиційного доходу, тобто різниці між ціною купівлі та продажу, треба віддати 18% податку на доходи фізичних осіб та 1,5% військового збору. З дивідендів, отриманих на акції платити доведеться менше – 9% ПДФО та 1,5% військового збору.

Оформлення зі сплати цих податків візьмуть на себе банки та інвестиційні компанії. Однак суттєво життя клієнтів від цього не полегшає – у будь-якому разі за підсумками операцій потрібно подавати податкову декларацію. Зробити це треба до 1 травня року наступного за звітним.

Закон звільняє від обов’язку подавати декларацію у разі, якщо на торгівлі акціями особа отримала менше ніж 3470 грн (1,4 прожиткового мінімуму) доходу.

Якщо інвестор, який купив акції американської компанії, отримав дивіденди та впевнений, що з них вже сплатили податки у США, то він може спробувати документально довести це податковій. Проте робити це доведеться самостійно.

На подачі декларації проблеми з податковою не закінчуються. Різні українські банки стягуватимуть податки доходу по-різному. Наприклад, Monobank утримуватиме податки з усього доходу за інвестиційним рахунком: або за підсумками року або при виведенні коштів протягом року.

В "Альфа-Банку" стягуватимуть податки не за підсумками року чи не за фактом виведення інвестицій, а з кожної операції, за якою виникає інвестиційний дохід. Для користувача застосування такої схеми стягнення податків менш вигідне, бо не дозволить зменшити суму отриманих доходів на понесені збитки.

Чи можна заробити на торгівлі акціями у 2022 році

Зважаючи на високі ризики військової агресії багато українців почали придивлятися до способів збереження своїх коштів за кордоном. Однак, попри високу дохідність, яку інвесторам принесли ключові фондові індекси у 2021 році, спішити вкладати всі заощадження в акції іменитих компаній все ж не варто.

Безупинний ріст фондового ринку з високою ймовірністю може закінчитися у 2022 році. Ключова причина – запровадження більш жорсткої монетарної політики ключовими центробанками світу – американською ФРС, Європейським центральним банком, Банком Англії та іншими.

Досі щедра підтримка економіки зі сторони центробанків, підтримувала зростання фондового ринку. Завдяки програмам з викупу активів на ринки виливалися сотні мільярдів доларів додаткової ліквідності.

Однак політика, яка "врятувала" ринки від кризи, призвела до стрімкого росту інфляції практично у всіх країнах світу. Через це у 2022 році центробанки вирішили згорнути програми підтримки та зосередитися на боротьбі з ростом цін, підвищуючи ставки.

Наслідком такого розвороту політики буде зростання ризиковості інвестицій в акції та часткове перетікання ліквідності на ринок облігацій, переконані опитані ЕП аналітики.

"Ціни на акції можуть впасти незалежно від прибутків самих компаній через падіння мультиплікаторів (співвідношення між ціною акції та прибутком – ЕП). Це зниження мультиплікаторів може статися через ріст дохідностей казначейських зобов’язань США.

Причиною росту цих дохідностей стане запровадження більш жорсткої монетарної політики ФРС. Тобто, навіть без яких-небудь криз акції у 2022 році, ймовірно, дешевшатимуть", – вважає аналітик Concorde Capital Дмитро Хорошун.

Під час тестового функціонування торгівлі акціями в "Альфа-Банку" у західні цінні папери інвестувало близько 11 тисяч людей, а "середній чек" становив 8,6 тис грн.

У Monobank вже отримали близько 240 тис заявок на тестування їхнього застосунку, а "середній чек" за підсумками 2022 року там очікують на рівні 1-2 тис дол.

Ймовірно, цьогоріч сотні тисяч українців так чи інакше спробують себе у новому для України напрямку інвестування. Та чи готові ці люди до того, що їхні інвестиції можу стати збитковими?