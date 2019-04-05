Ілон Маск втратив мільярд доларів за дві хвилини

Власник SpaceX і глава Tesla Ілон Маск за перші дві хвилини торгів на NASDAQ втратив 1,1 мільярда доларів після того як акції Tesla Inc. впали на 11%.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно з індексом падіння акцій Tesla призвело до того, що капітал Маска через дві хвилини після початку торгів о 9:32 за нью-йоркським часом (16:32 за Києвом) скоротилося більш ніж на 1 млрд доларів, до 22,3 млрд доларів.

Tesla відзвітувала напередодні про рекордне зниження поставок у першому кварталі.

Нагадаємо:

У березні Tesla представила свій новий електромобіль Model Y, який позиціонує як другу доступну модель у лінійці.

Незадовго до цього Tesla Inc. оголосила про підвищення цін на більш дорогі моделі своїх електромобілів Model S і Model X по всьому світу приблизно на 3%.

Тоді ж Tesla підписала з китайськими кредиторами угоду про отримання позики на 12 місяців в розмірі 3,5 млрд юанів (521 мільйон доларів) для будівництва заводу в Шанхаї.

У грудні-2018 Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.