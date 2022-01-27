Маск хочет использовать роботов-гуманоидов на заводах Tesla

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Предприниматель Илон Маск в годовом отчете Tesla заявил, что решением проблемы с дефицитом кадров станет производство роботов Optimus.

Об этом сообщает Bloomberg.

Он добавил, что производство роботов станет приоритетом Tesla в 2022 году и со временем может стать "более значительным, чем автомобильный бизнес".

В отчёте компания указала, что проблема с цепочками поставок и нехватка работников могут повлиять на мощность заводов. Поэтому компания не будет выпускать новые модели электромобилей, а сосредоточится на расширении производства.

Маск анонсировал производство робота в 2021 году. Его рост — 173 см, вес — 57 кг. Робот может ходить со скоростью 8 км/ч и поднимать предметы до 20 кг.

Планируется, что он будет работать с помощью нейросетей, которые "распознают мир и понимают, как ориентироваться в нём".