Стала возможной доставка Tesla Model 3 в Украину
Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.
Об этом сообщил основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давид.
Стоимость Model 3 - 58,8 тысяч евро, но украинцам она обойдется в 48595 евро.
"Благодаря отсутствию НДС в Украине, мы сэкономим 10204 евро", - подчеркнул Шимоне-Давид.
Ранее украинцам приходилось заказывать электромобили, указывая соседнюю Польшу или пользуясь услугами посредников.
Как сообщалось, в ноябре украинцы приобрели 34 Tesla Model S.
Всего с начала года в Украине свою первую регистрацию прошли 4812 электромобилей разных производителей, что почти в 2 раза больше чем за аналогичный период 2017 года. Доля импортированного секонд-хенда в этом сегменте авторынка составила 84%.
Напомним, ранее Рада продлила льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года.
Экономическая правда
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