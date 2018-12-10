Стала возможной доставка Tesla Model 3 в Украину

Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.

Об этом сообщил основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давид.

Стоимость Model 3 - 58,8 тысяч евро, но украинцам она обойдется в 48595 евро.

"Благодаря отсутствию НДС в Украине, мы сэкономим 10204 евро", - подчеркнул Шимоне-Давид.

Ранее украинцам приходилось заказывать электромобили, указывая соседнюю Польшу или пользуясь услугами посредников.

Как сообщалось, в ноябре украинцы приобрели 34 Tesla Model S.

Всего с начала года в Украине свою первую регистрацию прошли 4812 электромобилей разных производителей, что почти в 2 раза больше чем за аналогичный период 2017 года. Доля импортированного секонд-хенда в этом сегменте авторынка составила 84%.

Напомним, ранее Рада продлила льготный режим ввоза электрокаров еще на четыре года.

Экономическая правда