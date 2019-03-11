Tesla решила сделать дорогие модели еще дороже

Американская Tesla Inc. объявила о повышении цен на более дорогие модели своих электромобилей Model S и Model X по всему миру примерно на 3%.

Об этом говорится в сообщении Tesla, передает "Интерфакс-Украина".

Решение позволит оставить открытыми большее число магазинов компании, чем было запланировано ранее.

Изменения не коснутся заявленной стоимости бюджетной Model 3 в 35 тыс долларов. До 18 марта покупатели могут сделать заказы на электромобили по старым ценам.

В прошлом месяце Tesla объявила о том, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет.

Теперь Tesla заявила о закрытии только половины из общего числа магазинов, которые планировалось ликвидировать.

Напомним:

Tesla представит свой кроссовер Model Y 14 марта в Лос-Анжелесе.

Новая модель будет примерно на 10% крупнее седана Model 3 и примерно на столько же дороже.

Китайцы выдали Tesla кредит на 521 миллион долларов на завод в Шанхае.

В декабре Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.