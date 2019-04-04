Продажи Tesla упали на 31%

Tesla Inc. сократила продажи новых электромобилей в первом квартале на 31% относительно предыдущих трех месяцев из-за задержек в поставках Model 3 покупателям в Европе и Китае.

Об этом сообщается в пресс-релизе компании, передает "Интерфакс-Украина".

В январе-марте Tesla поставила около 63 тыс. машин, включая 50,9 тыс. Model 3, а также 12,1 тыс. Model S и Model X.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали сокращение до 73,5 тыс. автомобилей, в том числе Model 3 - до 54,6 тыс.

Тем не менее, относительно января-марта 2018 года объем продаж более чем удвоился.

Давление на спрос оказывает сворачивание мер госсподдержки электромобилей, в результате чего размер субсидии снизился до 3750 долларов с 7500 долларов. В начале 2020 года США окончательно откажутся от госсубсидий. Кроме того, компания испытывала трудности с первыми поставками электромобилей на зарубежные рынки.

Tesla подтвердила прогноз, согласно которому она планирует поставить по итогам всего 2019 года от 360 тыс. до 400 тыс. автомобилей.

В первом квартале компания выпустила 77,1 тыс. электромобилей (на 11% меньше показателя за четвертый квартал), в том числе 62,95 тыс. Model 3 и 14,15 тыс. более дорогих Model S и Model X.

Менее значительные, чем ожидалось, поставки автомобилей в январе-марте и снижение цен окажут негативное влияние на квартальную чистую прибыль компании, отмечается в сообщении Tesla.

Котировки акций автопроизводителя выросли на 2,1% по итогам торгов в среду и не изменились по итогам дополнительной сессии.

Напомним:

В марте Tesla представила свой новый электромобиль Model Y, который позиционирует как вторую доступную модель в линейке.

Незадолго до этого Tesla Inc. объявила о повышении цен на более дорогие модели своих электромобилей Model S и Model X по всему миру примерно на 3%.

Тогда же Tesla подписала с китайскими кредиторами соглашение о получении займа на 12 месяцев в размере 3,5 млрд юаней (521 миллион долларов) для строительства завода в Шанхае.