Китайцы выдали Tesla кредит на 521 миллион долларов на завод в Шанхае

Американская компания Tesla подписала с китайскими кредиторами соглашение о получении займа на 12 месяцев в размере 3,5 млрд юаней (521 миллион долларов) для строительства завода в Шанхае.

Об этом сообщил телеканал CNBC.

Подготовка к строительству началась в январе, сборочный цех завода Tesla должен быть возведен в мае, заявили власти Шанхая.

Новый завод станет первым для компании за пределами США, а также первым предприятием в автомобильной промышленности в Китае со стопроцентным иностранным капиталом.

Соглашение о строительстве завода было подписано Tesla в июле 2018 года с администрацией района Линьган и корпорацией "Линьган". К 2020 году на нем планируется запустить сборку электрокаров Model 3 и постепенно выйти на годовой объем производства до 500 тыс. автомобилей.

В начале августа 2018 года агентство Bloomberg сообщило о готовности Tesla вложить в этот проект 5 млрд долларов, а также о возможности привлечения средств в Китае для частичного финансирования проекта.

Глава компании Илон Маск обозначил 2 млрд долларов как сумму, необходимую для обеспечения уровня производства в 250 тыс. электромобилей в год.

Местное производство должно помочь компании уменьшить влияние торговой войны Китая и США, из-за которой Tesla пришлось поднять цены в Китае на электромобили, произведенные в США.

Напомним:

Tesla представит свой кроссовер Model Y 14 марта в Лос-Анжелесе.

Ранее Tesla Inc. заявила о том, что начнет закрывать свои магазины и перейдет к продажам машин только через интернет.

В декабре Украину внесли в список стран, куда возможна доставка Tesla Model 3.