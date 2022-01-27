За год Tesla увеличила чистую прибыль почти в восемь раз
Автопроизводитель Tesla в 2021 году получил 5,52 млрд долларов чистой прибыли (рост в 7,7 раза) против 721 млн долларов годом ранее.
Об этом идет речь в финансовом отчете компании.
Так, чистая прибыль в 4 квартале выросла до 2,3 млрд долл – против 270 млн долл за такой же период 2020-го.
При этом прибыль без учета разовых факторов - 2,54 долл на акцию.
Также сообщается, что доход компании в прошлом году увеличился на 71% – до 53,8 млрд долл, а продажи авто – на 87%, до рекордных 936 тыс.
В то же время в Tesla заявили, что ее предприятия работали не в полную мощность из-за проблем в цепях поставок.
"Наши предприятия работали при неполной загрузке из-за проблем в цепях поставок, которые, вероятно, сохранятся до конца 2022 года", - заявила компания в письме инвесторам.
Financial Times пишет, что Илон Маск Маск предупредил инвесторов о том, что Tesla не будет выводить на рынок новые модели – Cybertruck, Semi или Roadster – в 2022 году.
Компания сконцентрируется на увеличении производства существующих моделей Model S/X и Model 3/Y.
Напомним:
Американский производитель электромобилей Tesla Inc планирует начать производство своего электрического пикапа Cybertruck до конца первого квартала 2023 года, а не в конце 2022 года, как планировалось ранее.
Экономическая правда
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