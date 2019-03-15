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"Tesla" представила новый электромобиль

Пятница, 15 марта 2019, 09:50
 

Компания "Tesla" представила свой новый электромобиль Model Y, который позиционирует как вторую доступную модель в линейке.

Согласно информации на сайте компании, производство стандартной серии ожидается в начале 2021 года.

При этом есть возможность выбрать из двух вариантов.

Машина с задним приводом сможет преодолевать 300 миль с одного заряда, с максимальной скоростью 130 миль в час и разгоном до 60 миль в час за 5,5 с.

Такая будет стоить 42,7 тысячи долларов (47 тысяч долларов без вычета экономии газа).

Машина с двухмоторным полным приводом сможет преодолевать 280 миль на скорости до 135 миль в час, время ее разгона – 4,8 с.

 

Такой электрокар будет стоить 46,7 тысячи долларов (51 тысяча долларов без вычета экономии газа).

Компания отмечает, что машина с двумя моторами может двигаться на любом моторе, поэтому водитель может не беспокоиться, что застрянет на дороге.

 

Электрокары оснащены автопилотом с функциями помощи водителю: экстренное торможение, предупреждение о столкновениях и мониторинг мертвых зон.

 

Украинская правда

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Tesla

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