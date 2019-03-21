В Украине создали медицинские технологии для 20 миллионов пациентов во всем мире

В Украине представили новые медицинские технологии, которые сделают более доступным и эффективным лечение более 20 миллионов пациентов во всем мире.

Об этом сообщила в пресс-релизе компания GlobalLogic.

Только в Украине в медицинских проектах задействовано более 750 инженеров компании в Киеве, Харькове, Львове и Николаеве.

Среди созданных ими программных решений - приложения для отслеживания и анализа здоровья пациента, системы для передачи, обработки и хранения медицинских данных, а также программное обеспечение для устройств для оказания первой помощи. Также - умные дефибрилляторы и системы для автоматического введения лекарств в организм человека.

"Это и приложения, которые помогают диагностировать меланому по фото, и решения, которые по видео могут обнаружить инсульт на ранних стадиях, много других технологий. Случалось, что наши клиенты интересовались подобными образцами и применяли их для уже существующих или новых медицинских разработок", - рассказали в компании.

В GlobalLogic прогнозируют, что к 2021 году расходы в сфере здравоохранения составят 280 млрд долларов. Эти средства будут направлены на обеспечение доступности медицины, эффективность и качество диагностики, скорость и точность оказания медицинской помощи, а также персонализацию лечения и автоматизацию процессов в больницах.

Напомним:

Выручка IT-компаний Украины и ее соседей растет в 4-5 раз быстрее, чем в среднем по миру.

За последние два года количество специалистов в топ-50 крупнейших ІТ-компанийвыросло более чем на треть - с 43 тыс. до 58 тыс. Две из них пересекли порог в 6000 специалистов. Темпы роста стали рекордными за последние пять лет.

Доля IT-индустрии в украинской экономике составляет 4% ВВП, работников в этой сфере - 150 тысяч, через полтора года их станет уже 200 тысяч.

Ранее GlobalLogic спрогнозировала 20% роста IТ-рынка в Украине по итогам 2018 года - более чем до 4 млрд долларов.

Читайте также:

Эволюция IT-рынка: как украинские компании вырастают до R&D-центров

Почему без украинских программистов не было бы 70% современной музыки

Почему украинцев из "стартапа на миллиард" Ring обвиняют в слежке за тысячами американцев