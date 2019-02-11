В Топ-50 ІТ-компаний Украины обновилась тройка лидеров

Обновилась тройка лидеров рейтинга крупнейших украинских ІТ-компаний, сразу две из них пересекли порог в 6000 специалистов.

Об этом сообщает Dou.ua.

За последние два года количество специалистов в топ-50 крупнейших ІТ-компаний выросло более чем на треть - с 43 тыс. до 58 тыс.

С июля 2018 года по январь 2019 количество специалистов возросло на 4731 (11.6%) в топ-25 и 5797 (11%) в топ-50 по сравнению с первым полугодием 2018-го. Темпы роста топ-25 стали рекордными за последние пять лет.

Рост "большой пятерки" за второе полугодие 2018 составил 12% (2573 специалисты). Всего в топ-5 работает 23 865 специалистов, составляет 41% от общего количества топ-50.

За 6 месяцев 2018 лидер рейтинга EPAM вырос на 900 специалистов и пересек отметку в "6000 специалистов". Всего за прошлый год компания выросла на 1100 специалистов.

На втором месте - SoftServe, которая стала лидером по росту. За последние полгода компания начала сотрудничество с 954 специалистами. По результатам 2018 в SoftServe 1470 специалистов, и она стала вторым 6-тысячником рейтинга.

GlobalLogic за второе полугодие выросла на 532 специалиста, а всего за год - почти на 800. За последние полгода компания в Киеве пересекла отметку в 2000 специалистов, во Львове - 1000 человек, в Харькове - вплотную приблизилась к цифре в 900 инженеров.

На четвертом месте - Luxoft. За прошлый год количество специалистов здесь осталась без изменений. Напомним, что в январе DXC Technology купил Luxoft за 2 млрд долларов.

Ciklum замыкает пятерку лидеров - по 2018 компания выросла на 407 специалистов.

За последние полгода вдвое больше компаний из топ-50 открыли новые офисы, чем в январе-июле 2018 (13 против 6). Относительно украинских локаций - новые офисы появились в Киеве, Львове и Киеве. Разнообразнее география за рубежом - офисы открывали в Малаге, Берлине, Варшаве, Кракове, Торонто, Турине, Лондоне, Бухаресте, Эйндховене, Шарлотт, Чикаго и даже в Токио и Сеуле.

43 компании из топ-50 имеют офисы в Киеве. Во Львове и Харькове офисы есть только у 21 и 20 компаний соответственно. Крупнейшей компанией Киева является EPAM (более 2800 специалистов), Харькова - NIX Solutions (1700), Львова - SoftServe (более 3000).

Напомним, ранее GlobalLogic спрогнозировала 20% роста IТ-рынка в Украине по итогам 2018 года - более чем до 4 млрд долларов.

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