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Врачам повысили минимальную зарплату до 20 тысяч гривень

Среда, 12 января 2022, 15:27
 
getty images

Кабинет Министров постановил повысить минимальные заработные платы врачам и медперсоналу.

Об этом известно из документов до заседания правительства 12 января.

А именно, минимальную заработную плату врачам, работающим в государственных и коммунальных медучреждениях, полный рабочий день установили на уровне 20 тысяч гривень.

Для среднего медперсонала (специалистов с начальным/первым уровнем высшего медицинского образования) при таких условиях "минималка" составит 13 500 грн.

Отмечается, что врачи, которые привлечены только к оказанию первичной медицинской помощи (или специалистов из команды такого врача), смогут получить повышенные зарплаты только если его выбрали более 70% пациентов оптимального объема.

Если врач или специалист работают неполный рабочий день, оплата труда по новым требованиям осуществляется пропорционально отработанному времени.

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Напоминаем:

Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2022 год во втором чтении и отдельно – в целом. В нем заложили повышение "минималки" для врачей заложили до 20 тысяч грн, а среднего медперсонала – до уровня 13,5 тысяч грн. На это направят 2 млрд. грн.

Президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий повышение минимальной заработной платы для медицинских работников.

Экономическая правда

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зарплата медицина

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