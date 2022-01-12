Врачам повысили минимальную зарплату до 20 тысяч гривень
Кабинет Министров постановил повысить минимальные заработные платы врачам и медперсоналу.
Об этом известно из документов до заседания правительства 12 января.
А именно, минимальную заработную плату врачам, работающим в государственных и коммунальных медучреждениях, полный рабочий день установили на уровне 20 тысяч гривень.
Для среднего медперсонала (специалистов с начальным/первым уровнем высшего медицинского образования) при таких условиях "минималка" составит 13 500 грн.
Отмечается, что врачи, которые привлечены только к оказанию первичной медицинской помощи (или специалистов из команды такого врача), смогут получить повышенные зарплаты только если его выбрали более 70% пациентов оптимального объема.
Если врач или специалист работают неполный рабочий день, оплата труда по новым требованиям осуществляется пропорционально отработанному времени.
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Напоминаем:
Верховная Рада приняла бюджет Украины на 2022 год во втором чтении и отдельно – в целом. В нем заложили повышение "минималки" для врачей заложили до 20 тысяч грн, а среднего медперсонала – до уровня 13,5 тысяч грн. На это направят 2 млрд. грн.
Президент Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий повышение минимальной заработной платы для медицинских работников.
Экономическая правда
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