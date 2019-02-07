Почему без украинских программистов не было бы 70% современной музыки

Украинские программисты помогают создавать 70% современной музыки в мире. Созданные ими технологии были использованы в создании музыки для таких фильмов как: "Хоббит", "Дэдпул-2", "Игра престолов" и другие.

Украинская IT-отрасль продолжает раскрывать свои секреты. Ранее стало известно, что в Киеве создают компьютерное "зрение" для автономных автомобилей. Теперь оказалось, что украинские программисты помогают создавать 70% современной музыки в мире.

IT-специалисты украинского офиса компании GlobalLogic выполняют половину работы по созданию самого передового в мире программного обеспечения для звукозаписи Pro Tools американской компании Avid.

"Pro Tools — это промышленный стандарт в индустрии, — объясняет музыкант и аранжировщик группы "Океан Эльзы" Милош Елич. — Я не видел и не читал ни об одной большой студии в мире, где не используют Pro Tools".

ЭП побывала в киевском офисе GlobalLogic и узнала, как украинцам доверили разработку ведущего программного обеспечения и почему это ПО драматично меняет мировой ландшафт музыкальной и киноиндустрии.

Что происходит с мировой креативной индустрией

По данным Института статистики ЮНЕСКО, креативная индустрия генерирует 3% мирового ВВП. Она состоит из киноиндустрии и музыкальной индустрии, каждая из которых имеет оборот 60-70 млрд долл и из года в год растет.

Повышается количество полнометражных художественных фильмов. Если несколько лет назад за год снимали 7-8 тыс лент, то в 2018 году сняли 12 тыс. Растет и объем загружаемых на стриминговые сервисы музыкальных треков.

"Ежедневно на сервис Spotify загружается около 20 тыс треков. Эти объемы контента было сложно представить еще десять лет назад", — говорит вице-президент по инжинирингу GlobalLogic Юлия Дубовая.

По ее словам, достичь такой продуктивности помогают современные технологические решения. "Медиаиндустрия стала одним из крупнейших потребителей ІТ-продуктов: только за 2017 год на инновации в медиа было потрачено 60 млрд долл", — отмечает менеджер компании.

Состояние индустрии определяют технологические гиганты, в первую очередь — американская публичная компания Avid Technology. Ее акции торгуются на бирже NASDAQ, а доход в 2017 году составил 419 млн долл.

Avid создала для отрасли два программных продукта, которые стали популярными среди профессионалов: Pro Tools — для работы с аудиопродуктом и Media Composer — для нелинейного видеомонтажа.

Как разработку доверили украинцам Как разработку доверили украинцам

Украинские инженеры сотрудничают с Avid более десяти лет. Сейчас они разрабатывают для нее всю линейку ПО. Клиенты Avid — голливудские компании, телестудии, новостные компании. За свои технические продукты Avid получила два "Оскара", награду "Грэмми" и 16 "Эмми".

Технологии Avid, созданные при участии украинских инженеров, использовали для записи и аранжировки музыки в фильмах "Хоббит", "Мир Юрского периода", "Дедпул-2", "Человек-муравей и Оса", в сериале "Игра престолов".

Программное обеспечение Avid использовали для записи альбомов Maroon 5, Coldplay, Linkin Park, "Океан Ельзи", "Друга ріка".

По словам Дубовой, сотрудничество с Avid началось с того, что команда из десяти украинских специалистов работала над плагинами для ПО Pro Tools. Они создавали специальные эффекты, которые можно накладывать на звук.

Avid убедилась, что сотрудничество успешно, и решила разрабатывать ПО вместе с украинскими инженерами. В один момент украинская команда, работающая над всеми продуктами американской компании, насчитывала 350 человек. Сейчас 200 украинцев выполняют 50% всего инжиниринга Avid.

Интересная история связана с тем, как GlobalLogic собирала команду для работы с американцами. Это была нетривиальная задача: для разработки Pro Tools нужно разбираться не только в технологиях, но и в музыке.

"Программисты или тестировщики, с которыми мы сотрудничали до этого, не могли решать такие задачи, — рассказывает Дубовая. — Мы пытались научить их музыке, но это не сработало. Тогда мы пошли другим путем: начали сотрудничать с большим количеством ребят из музыкальной индустрии".

Нужно ли быть музыкантом, чтобы разрабатывать звукозаписывающее ПО? Дмитрий Леонов, тестировщик GlobalLogic в проекте Avid. Фото автора

Теперь в украинском офисе есть программисты и тестировщики, которые ранее были звукорежиссерами, играли в группах, солировали. Их искали, учили программировать, тестировать и за десять лет удалось собрать команду.

Технологии меняют музыкальный ландшафт

"Вклад Pro Tools в музыкальную индустрию сложно переоценить. Невозможные раньше вещи стали возможными", — говорит Елич.

Музыкант и аранжировщик группы "Океан Ельзи" Милош Елич Фото GlobalLogic

Для наглядности он сравнивает фотографию на пленочном и цифровом фотоаппаратах. Отснятую пленку нужно было проявлять. Чтобы проводить цветовую коррекцию, нужно было разбираться в химии, и конечный результат не был предсказуем. Похожая ситуация была и в сфере студийной звукозаписи.

"Если ты допустил ошибку во время записи, нужно было заново петь если не всю песню, то, например, припев, — рассказывает Елич. — Монтаж был буквально физическим: люди брали пленку, разрезали ее специальными ножами и затем склеивали. Звукомонтаж тогда был целым ремеслом".

Разработчики Pro Tools из киевского офиса GlobalLogic вживую играют трек, который на ноутбуке записывает Pro Tools для дальнейшей обработки. Фото автора

С появлением звукозаписывающего ПО звукомонтаж упростился. Программа может заменить 20-30 инструментов: она может симулировать их звучание.

По словам Елича, развитие технологий изменило индустрию. Раньше, чтобы получить в свое распоряжение студию, нужны были огромные инвестиции, а сейчас для записи песни хватит компьютера, ПО и микрофона. Этого достаточно, чтобы сделать запись довольно высокого качества.

"С появлением технологий музыканты стали ленивее. Уже не обязательно так классно играть и петь, как раньше, потому что технологии исправят недостатки.

Это тот случай, когда музыкант использует технологии как костыли. Если же пользоваться технологиями как крыльями, то возможностей добиться желаемого стало больше", — заключает участник группы "Океан Ельзи".