В Україні створили медичні технології для 20 мільйонів пацієнтів у ​​всьому світі

В Україні представили нові медичні технології, які зроблять більш доступним та ефективним лікування понад 20 мільйонів пацієнтів у всьому світі.

Про це повідомила у прес-релізі компанія GlobalLogic.

Тільки в Україні в медичних проектах задіяно понад 750 інженерів компанії у Києві, Харкові, Львові та Миколаєві.

Серед створених ними програмних рішень - додатки для відстеження та аналізу здоров'я пацієнта, системи для передачі, обробки та зберігання медичних даних, а також програмне забезпечення для пристроїв для надання першої допомоги. Також - розумні дефібрилятори і системи для автоматичного введення ліків в організм людини.

"Це і додатки, які допомагають діагностувати меланому по фото, і рішення, які по відео можуть виявити інсульт на ранніх стадіях, багато інших технологій. Траплялось, що наші клієнти цікавилися подібними прототипами і застосовували їх для вже існуючих чи нових медичних розробок", - розповіли у компанії.

У GlobalLogic прогнозують, що до 2021 року витрати в сфері охорони здоров'я складуть 280 млрд доларів. Ці кошти будуть спрямовані на забезпечення доступності медицини, ефективність та якість діагностики, швидкість і точність надання медичної допомоги, а також персоналізацію лікування й автоматизацію процесів у лікарнях.

Нагадаємо:

Виручка IT-компаній України та її сусідів зростає у 4-5 разів швидше, ніж середня у світі.

За останні два роки кількість спеціалістів в топ-50 найбільших ІТ-компанійвиросла більше ніж на третину — з 43 тис. до 58 тис. Дві компанії перетнули поріг у 6 тисяч спеціалістів. Темпи зростання стали рекордними за останні п’ять років.

Частка IT-індустрії в українській економіці становить 4% ВВП, працівників у цій сфері - 150 тисяч, через півтора року їх стане вже 200 тисяч.

Раніше у GlobalLogic спрогнозували зростання IТ-ринку в Україні на 20% за підсумками 2018 року - більш ніж до 4 млрд доларів.

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Економічна правда