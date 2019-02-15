Выручка IT-компаний Украины и ее соседей растет в 4-5 раз быстрее, чем в среднем по миру

Украина, Беларусь, Польша и Румыния занимают лишь долю от китайского или индийского рынка разработки программного обеспечения, но при этом формируют чрезвычайно конкурентный в глобальном контексте кластер.

Об этом говорится в отчете "Software Development in Ukraine, Poland, Belarus and Romania in 2019", опубликованном консалтинговыми компаниями AVentures Capital, Aventis Capital и Capital Times в партнерстве с IT-компанией Intellias.

В 2018 году компании из этих четырех стран экспортировали услуг ИТ-разработки на сумму 13 миллиардов долларов.

Выручка индустрии ИТ-аутсорсинга в Центрально-Восточной Европе растет в 4-5 раз быстрее чем в среднем по миру: на 20-25% в год против 5% в год. В сочетании с высокой прибыльностью, это делает регион привлекательным направлением для сделок по слиянию и поглощению. За последние 4 года в регионе было объявлено о более чем 70 сделках.

Сегодня в вышеупомянутых четырех странах более 200 университетов и колледжей выпускают более 60 тысяч ИТ-специалистов в год.

Зарплаты по всему региону постоянно росли в течение последнего десятилетия, и сегодня составляют от 500 долларов для младшего разработчика до 5000 долларов для командного лидера.

В целом, более 700 тысяч профессионалов формируют региональную конкурирующую силу, обслуживающую более 470 компаний-разработчиков программного обеспечения с 50+ сотрудниками в каждой.

Украинский экспорт программного обеспечения является одним из наиболее быстрорастущих сегментов экономики страны, выручка которого в 2017 году превысила 3,6 млрд долларов США. Рост обусловлен прочной образовательной базой, которая обеспечивает отрасль первоклассными инженерами.

Согласно отчету, ожидается, что к 2021 году рыночная стоимость мирового рынка ИТ-услуг достигнет 843 млрд. долл. США и ожидается дальнейший рост индустрии. По прогнозу, сектор аутсорсинга программного обеспечения в Центральной и Восточной Европе удвоится с точки зрения выручки в течение следующих 5 лет.

Напомним:

За последние два года количество специалистов в топ-50 крупнейших ІТ-компанийвыросло более чем на треть - с 43 тыс. до 58 тыс. Две из них пересекли порог в 6000 специалистов. Темпы роста стали рекордными за последние пять лет.

Доля IT-индустрии в украинской экономике составляет 4% ВВП, работников в этой сфере - 150 тысяч, через полтора года их станет уже 200 тысяч.

Ранее GlobalLogic спрогнозировала 20% роста IТ-рынка в Украине по итогам 2018 года - более чем до 4 млрд долларов.

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