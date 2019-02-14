Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,09 - 27,12 гривни;

Евро - 30,52 - 30,54 гривни;

Российский рубль - 0,4060 - 0,4067 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:26 котировки гривни к доллару составляли 27,00 - 27,25 гривни. Евро покупают по 30,43 гривни, продают по 30,89 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,10 - 27,16 гривни, евро - 30,68 - 30,83 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 февраля на уровне 27,09 гривни.

13 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13 гривни за доллар.

Экономическая правда