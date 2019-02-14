Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
14 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,09 - 27,12 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:15 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,09 - 27,12 гривни;
Евро - 30,52 - 30,54 гривни;
Российский рубль - 0,4060 - 0,4067 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:26 котировки гривни к доллару составляли 27,00 - 27,25 гривни. Евро покупают по 30,43 гривни, продают по 30,89 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,10 - 27,16 гривни, евро - 30,68 - 30,83 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 февраля на уровне 27,09 гривни.
13 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13 гривни за доллар.
Экономическая правда
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