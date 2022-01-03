НБУ увеличил чистую покупку валюты на миллиард долларов за год

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Национальный банк в течение 2021 года выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал втрое меньше.

Об этом известно из данных НБУ.

В последнюю неделю 2021 года, 28-31 декабря, регулятор приобрел 5 млн. долларов и продал еще 4 млн. долларов. К концу года валютные интервенции происходили в меньших объемах, чем в октябре-ноябре.

В целом с начала года НБУ выкупил 3,69 млрд долларов, а продал – 1,28 млрд долларов.

Для сравнения, в 2020 году Нацбанк выкупил на рынке 4,93 млрд долл. и продал 3,89 млрд дол.

Таким образом, чистый выкуп валюты за год вырос до 2,41 млрд долларов против 1,04 млрд долларов в 2020 году.

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Напоминаем:

На 1 декабря международные резервы Украины выросли на 3% до 30,5 млрд долларов.

Экономическая правда