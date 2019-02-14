Курс гривні: міжбанк, готівковий, "чорний" ринок
14 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,09 - 27,12 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 11:15 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,09 - 27,12 гривні;
Євро - 30,52 - 30,54 гривні;
Російський рубль - 0,4060 - 0,4067 гривні.
На готівковому ринку станом на 11:26 котирування гривні до долара становили 27,00 - 27,25 гривні. Євро купують за 30,43 гривні, продають за 30,89 гривні.
На "чорному" ринку долар торгується по 27,10 - 27,16 гривні, євро - 30,68 - 30,83 гривні.
Нагадуємо:
Національний банк знизив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 14 лютого на рівні 27,09 гривні.
13 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13 гривні за долар.
Економічна правда
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