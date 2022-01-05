Межбанк: гривня начала быстрее обесцениваться
Среда, 5 января 2022, 17:45
5 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,45 – 27,47 гривни.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были такими:
Доллар США – 27,45 – 27,47 гривни;
Евро – 31,12 – 31,14 гривни.
На открытии межбанка котировки гривни к доллару находились на уровне 27,42 – 27,44.
Напоминаем:
Национальный банк ослабил официальный курс гривни к доллару на 2 копейки, установив его на 5 января на уровне 27,30 гривни.
Экономическая правда
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