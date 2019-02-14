Официальный курс: гривня потеряла в цене
Четверг, 14 февраля 2019, 09:00
Национальный банк снизил официальный курс гривни к доллару на 8 копеек, установив его на 14 февраля на уровне 27,09 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,63 гривни (на 13 февраля - 30,51 гривни).
Напоминаем:
13 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни за доллар.
13 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13 гривни за доллар.
Экономическая правда
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