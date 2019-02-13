Гривня ослабла на закрытии межбанка

13 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,10 - 27,13 гривни;

Евро - 30,61 - 30,65 гривни;

Российский рубль - 0,4124 - 0,4131 гривни.

Напоминаем:

13 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни за доллар.

Национальный банк поднял официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 февраля на уровне 27,01 гривни.

Экономическая правда