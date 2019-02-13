Все разделы
Укр / Рус

Гривня ослабла на закрытии межбанка

Среда, 13 февраля 2019, 18:20
 

13 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,10 - 27,13 гривни;

Евро - 30,61 - 30,65 гривни;

Российский рубль - 0,4124 - 0,4131 гривни.

Напоминаем:

13 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни за доллар.

Национальный банк поднял официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 февраля на уровне 27,01 гривни.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

межбанк курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок 13 февраля 2019, 11:35
Доллар дорожает на закрытии межбанка 12 февраля 2019, 17:35
Гривня укрепляется: межбанк, наличный, "черный" рынок 12 февраля 2019, 11:13
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте