Гривня ослабла на закрытии межбанка
Среда, 13 февраля 2019, 18:20
13 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,10 - 27,13 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,10 - 27,13 гривни;
Евро - 30,61 - 30,65 гривни;
Российский рубль - 0,4124 - 0,4131 гривни.
Напоминаем:
13 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни за доллар.
Национальный банк поднял официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 февраля на уровне 27,01 гривни.
Экономическая правда
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