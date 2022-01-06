Курс валют на 6 января: межбанк, "черный" и наличные рынки

ФОТО НБУ

6 января котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,49 – 27,51 гривни.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:30 средние курсы валют на межбанке были такими:

Доллар США – 27,49 – 27,51 гривни;

Евро – 31,07 – 31,09 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,38 – 27,61 гривни. Евро покупают за 30,78 грн, продают за 31,19 грн.

На "черном" рынке доллар торгуется за 27,50 – 27,61 гривни, евро – 30,94 – 31,14 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк ослабил официальный курс гривни по отношению к доллару на 16 копеек, установив его на 6 января на уровне 27,46 гривни.

5 января котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,45 – 27,47 гривни.

Экономическая правда