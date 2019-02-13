Гривня ослабла на закритті міжбанку
Середа, 13 лютого 2019, 18:20
13 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,10 - 27,13 гривні за долар.
Про це повідомляє Finance.ua.
На 16:59 середні курси валют на міжбанку були наступними:
Долар США - 27,10 - 27,13 гривні;
Євро - 30,61 - 30,65 гривні;
Російський рубль - 0,4124 - 0,4131 гривні.
Нагадуємо:
13 лютого котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,05 - 27,07 гривні за долар.
Національний банк підвищив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 13 лютого на рівні 27,01 гривні.
Економічна правда
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