Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок

13 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни за доллар.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 27,05 - 27,07 гривни;

Евро - 30,65 - 30,67 гривни;

Российский рубль - 0,4116 - 0,4122 гривни.

На наличном рынке по состоянию на 11:09 котировки гривни к доллару составляли 26,98 - 27,23 гривни. Евро покупают по 30,47 гривни, продают по 30,93 гривни.

На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 - 27,15 гривни, евро - 30,76 - 30,86 гривни.

Напоминаем:

Национальный банк поднял официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 февраля на уровне 27,01 гривни.

12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.

Экономическая правда