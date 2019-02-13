Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок
13 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 27,05 - 27,07 гривни за доллар.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 11:05 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 27,05 - 27,07 гривни;
Евро - 30,65 - 30,67 гривни;
Российский рубль - 0,4116 - 0,4122 гривни.
На наличном рынке по состоянию на 11:09 котировки гривни к доллару составляли 26,98 - 27,23 гривни. Евро покупают по 30,47 гривни, продают по 30,93 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,09 - 27,15 гривни, евро - 30,76 - 30,86 гривни.
Напоминаем:
Национальный банк поднял официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 февраля на уровне 27,01 гривни.
12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.
Экономическая правда
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