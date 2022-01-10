В первую неделю года НБУ продал 100 млн долларов

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Национальный банк в течение недели 4-6 января продал на межбанковском валютном рынке 100 млн. долларов.

Об этом известно из данных Нацбанка.

Из всего объема сделок по продаже валюты, 50 млн долларов НБУ совершил по лучшему курсу, остальные – по единому.

В течение 2021 года НБУ выкупил на межбанковском валютном рынке 3,69 млрд долларов, а продал – 1,28 млрд долларов.

Напоминаем:

За 2021 год международные резервы Украины выросли на 1,8 млрд долларов, или на 6%. Увеличение обусловило получение Украиной внешнего финансирования и покупки валюты Нацбанком на валютном рынке.

Экономическая правда