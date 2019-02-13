Гривня немного укрепилась к доллару
Среда, 13 февраля 2019, 09:55
Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 февраля на уровне 27,01 гривни.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,51 гривни (на 12 февраля - 30,59 гривни).
Напоминаем:
12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,96 - 27 гривни за доллар.
12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua