Все разделы
Укр / Рус

Гривня немного укрепилась к доллару

Среда, 13 февраля 2019, 09:55
 

Национальный банк повысил официальный курс гривни к доллару на 4 копейки, установив его на 13 февраля на уровне 27,01 гривни.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс гривни к евро установлен на уровне 30,51 гривни (на 12 февраля - 30,59 гривни).

Напоминаем:

12 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,96 - 27 гривни за доллар.

12 февраля котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,07 - 27,11 гривни за доллар.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

курс валют

powered by lun.ua
Материалы по теме
Курс гривни: межбанк, наличный, "черный" рынок 13 февраля 2019, 11:35
Почему укрепляется гривня — объясняет глава Совета НБУ 11 февраля 2019, 12:05
Гривня на закрытии межбанка упала ниже 27 за доллар 8 февраля 2019, 17:35
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте