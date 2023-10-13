Нова Кремнієва долина: як Genesis будує найбільшу стартап спільноту у Центрально-Східній Європі

Для України сфера стартапів не нова. Вітчизняні команди, попри війну, залучають інвестиції та розвивають свої продукти. Але сам регіон Центрально-Східної Європи, куди входить Україна, для великих гравців це терра інкогніта.

Українська кофаундингова ІТ-компанія Genesis збирається це змінити. Там вирішили розвинути свій напрямок розвитку стартап індустрії та створити велику освітню екосистему – TRMNL4. ЇЇ головна мета об'єднати фаундерів з досвідом Genesis, провідних міжнародних компаній Meta, AWS, Notion та інвесторів.

Genesis є ключовим бізнес-партнером Meta, TikTok, Google, Snapchat та Amazon у Центральній та Східній Європі. З 2021 року вона проводить міжнародні програми для стартапів Genesis StartUp Academy спільно з Meta, де навчають молодих ІТ-підприємців як масштабувати та управляти власними проєктами. За цей час через програму пройшли понад 120 учасників з 32 країн, з яких 7 між у 2022-2023 роках отримали інвестиції від 100 тис дол до 1 млн дол.

Як виникла ідея створити TRMNL4

Історія створення TRMNL4 бере свій початок зі StartUp Academy, яка стала першою програмою, яка фокусувалась саме на засновниках та командах технологічних стартапів з CEE-регіону (регіон Центрально-Східної Європи).

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"Ще до створення академії Genesis розвивав свої освітні проєкти всередині України для студентів чи свічерів. Крім того, ми активно співпрацюємо з командою Meta, яка працює в CEE-регіоні. Тому і виникла ідея об'єднатися та створити програму вже для ІТ-підприємців", – розповідає менеджерка міжнародних програм для стартапів Genesis Тетяна Ладанова.

Так, у 2021 році відбувся запуск першої StartUp Academy, де за два місяці онлайн навчання власники стартапів і С-level дізнавались від експертів Genesis та Meta про те, як вдосконалювати свій продукт, масштабувати його та управляти проєктом.

"Для нас це був абсолютно новий досвід. У ІТ-школах ми навчали людей, які хочуть стати підприємцями і створити свій продукт. В академію ми набирали учасників, які вже мали свої стартапи", – розповідає Ладанова.

Результат першої StartUp Academy показав, що з фаундерами та їхніми продуктами треба працювати більш комплексно, давати їм більше менторства. Важливими були знайомства і постійний нетворк з інвесторами, іншими компаніями, корпораціями, організаціями, які працюють зі стартапами в їхніх країнах.

Відтак, друга та третя академії нагадували більше акселераційну програму з воркшопами, менторством та Pitch Day (презентація своїх продуктів або послуги перед потенційними інвесторами).

За майже два роки від запуску першої академії з'явилась велика кількість засновників стартапів, які вже пройшли навчання, і ще більше тих, які подавались на нього. "У якийсь момент ми зрозуміли, що тих, хто не пройшов навчання, ми можемо долучити в ком'юніті, де вони з іншими учасниками могли б просити поради, контакти одне в одного. Крім того, ми дали б їм доступ до освітнього контенту для прокачки і зростання", – пояснює Ладанова.

Менеджерка міжнародних програм для стартапів Genesis Тетяна Ладанова

Так у команді зʼявилась ідея створення TRMNL4 – платформи, яка обʼєднуватиме стартапи Центрально-Східної Європи у напрямках T4.Programs та T4.Сommunity. Фактично Перший включатиме в себе проєкт StartUp Academy та подальші освітні ініціативи команди організаторів, а другий стане спільнотою, що обʼєднує фаундерів та інвесторів.

Побудова самого комʼюніті для команди не відбувається з нуля, адже його основою вже є ті стартапи, які раніше долучились до StartUp Academy. Нині ця спільнота уже налічує понад 100 фаундерів із більш ніж 20 країн Європи, зокрема, України, Польщі, Чехії, Румунії, Молдови, Грузії, Латвії, Литви, Естонії та інших.

Крім того, запуск TRMNL4 дозволить постійно розуміти, що відбувається у сфері стартапів, а не тільки під час проведення StartUp Academy. Для самих фаундерів (засновників) це можливість постійно бути на звʼязку з іншими учасниками комʼюніті, фондами чи експертами Genesis, Meta та інших компаній.

Для чого потрібен TRMNL4

Коротка відповідь: TRMNL4 – це конектор. Проте за одним словом ховається ціла множина функцій. Загалом його місія полягає в тому, щоб об'єднати фаундерів з досвідом Genesis, провідних світових компаній, таких як Meta, AWS, Notion та інвесторів. І це все відбувається в межах Центрально-Східної Європи за посередництва українців.

Також TRMNL4 співпрацює зі стартап екосистемами в різних країнах, які можуть або пропонувати свої стартапи, або шукати когось для себе. Аналогічна ситуація відбувається і з венчурними фондами та бізнес-ангелами, які так само зацікавленні в пошуку цікавих продуктів у CEE-регіоні.

Зараз серед партнерів проєкту – big tech компанії Meta, Amazon Web Services, Deel, Zendesk. У мережі нетворку – понад 40 венчурних фондів, які інвестують у стартапи з регіону ЦСЄ та за його межами, зокрема, ffVC, Market One Capital, SMOK Ventures, Presto Ventures та інші.

"Наше завдання, знаючи фокус продукту кожного стартапу, яку проблему вони можуть закрити, – це максимально швидко та якісно звести їх з потенційними інвесторами. Також це працює і у зворотному напрямку, коли у стартапів є свої запити, ми можемо допомогти їм експертизою чи звести їх з потрібними бізнес-партнерами", – пояснює Ладанова.

Тут перетинаються як зовсім молоді стартапи, так і представники технологічних гігантів, венчурних фондів бізнес-ангелів та власників продуктових бізнесів. Головна місія TRMNL4 – це розвиток ринку у CEE-регіоні, створення можливостей для знайомства великих компаній зі Сполучених Штатів з цим регіоном і його стартапами.

"Тут немає індустрії, ніхто не розуміє, що це за регіон. Так, тут є великі гравці такі як Wise Guys, який робить великий акселератор в Естонії, але цього недостатньо. Щоб ринок розвивався максимально швидко, таких гравців має бути десятки, як великих, так і малих та локальних", – переконує Ладанова.

Хто може долучитись до TRMNL4

Це засновники продуктових стартапів, які вже змогли продемонструвати результат. Підприємці з просто класною ідеєю, чи вже навіть з MVP (мінімально життєздатний продукт) не підійдуть.

У Genesis вважають, що для стартапів на початковому рівні в CEE-регіоні є багато грантових програм та інкубаторів. А от для продуктів, які вже запустились і почали заробляти якісь кошти не так багато можливостей, де можна залучити експертизу.

Тому TRMNL4 починає працювати зі стартапами, які вже мають на pre-seed та seed стадії (перші стадії залучення інвестицій). Крім того, у комʼюніті також є стартапи, які вже залучають 1,5-2 млн дол.

Однак залучення інвестицій не є головним критерієм. Важливо, щоб у стартапу вже були перші користувачі, мінімальне розуміння, що у його продукті є суттєва цінність. "Частіше за все, наші бізнеси – це ті які вже почали мінімально генерувати дохід, або десь їм допомогли бізнес-ангели, або те, що називають 3F, Family, Fools, Friends", – пояснює Ладанова.

Для потрапляння на TRMNL4 фаундер має відправити базову інформацію про команду та свій продукт, після чого отримує запрошення на інтервʼю. Запрошення на інтервʼю є знаком, що з високою ймовірністю стартап потрапить в комʼюніті.

Оскільки TRMNL4 це про постійну взаємодію з учасниками, особлива увага приділяється певним цінностям і комунікаційним навичкам людини. Головною цінністю є готовність ділитись, адже сама концепція TRMNL4 базово включає в себе не тільки те, що її учасник постійно щось отримує, але й те, що він може і віддавати.

Тому фаундерів також оцінюють за рівнем їхньої експертизи і досвіду. "У нас є історії, коли до нас приходять і кажуть, що ви мені можете дати? Ми можемо щось дати, а що ти можеш дати ком'юніті?", – пояснює Ладанова.

Також важливим для команди є пріоритетність їхнього продукту. Дуже важлива швидкість – як фаундери швидко можуть реагувати на запити, приймати рішення, рости, все це говорить про їхню мотивацію.

Як відбувається взаємодія в TRMNL4

Спеціально для TRMNL4 була розроблена платформа, де зібрані всі стартапи спільноти. Вона нагадує соціальну мережу: кожний стартап має свій профайл, який містить інформацію про нього та команду загалом.

Найближчим часом планується запустити можливість, щоб стартапи могли бачити одне одного, особливо людей з їхньою експертизою. Також на платформі є бібліотека, де зберігаються записи різних лекцій, воркшопів.

фото Genesis

Платформа також має сторінки для інвесторів, де вони зможуть формувати списки стартапів відповідно до їхніх інтересів. У них є своя бібліотека із записами Pitch Day. Так само стартапи та інвестори мають доступ до календарів, де відображатимуться релевантні для них події.

Важливо, що стартапи не можуть бачити інвесторів. Натомість, якщо якийсь фонд хоче ближче познайомитись з фаундером, він звертається до модератора TRMNL4.

Одне з головних завдань платформи – стати таким посередником, чиїм рекомендаціям довірятиму як венчурні фонди, так і бізнес-ангели.

Для чого Genesis TRMNL4

Для компанії з бізнесом типу Genesis важливо, щоб індустрія стартапів в регіоні, де вона розвиває свою діяльність, ставала кращою. Взаємодія зі стартапами в нашому регіоні через TRMNL4 дозволить їм заявити про себе як про партнера з яким хочеться працювати.

TRMNL4 також дозволить розширити Genesis співпрацю з такими гігантами як Meta чи Google стаючи "руками" та "очима" для цих компаній у регіоні. "Ми є великими партнерами цих компаній і допомагаємо їм розвивати для себе розуміння екосистеми українських підприємств і Центральної і Східної Європи", – пояснює операційний директор Genesis Артем Копанєв.

Обʼєднання великої кількості стартапів, дозволить краще розуміти основні тенденції в регіоні. Можливість такого аналізу буде корисною і для венчурного фонду Flyer One Ventures, який створили вихідці з Genesis. На ризикові інвестиції інтернет-холдинг Genesis втрачає по 10 млн дол на рік.

"Коли до нас на кожну StartUp Academy подаються по 2-3 тисячі стартапів, ми дійсно бачимо певні тенденції у тому, чим людям хочеться займатися", – розповідає Копанєв. У компанії не виключають те, що в успішні історії можу проінвестувати Flyer One Ventures.

У Genesis підкреслюють, що наразі важко точно спрогнозувати всі можливі вигоди від TRMNL4. Компанія загалом вкладає в освітні проєкти 1 млн дол, з яких до 25% йде саме на освіту та розвиток стартапів. Вкладені кошти не приносять прямого прибутку.