Ринок астрологічних застосунків – 2 мільярди доларів і росте як на дріжджах. Чому так злетів бізнес на передбаченнях

Глобальний ринок астрологічних застосунків вже перетнув позначку 2 млрд дол, а за наступні чотири роки може вирости до майже 8 млрд дол. В еру масової цифровізації гороскопи та передбачення мали б залишитися на сторінках друкованих газет та журналів.

Проте невизначеність світу, війни та економічні кризи змушують людей дедалі частіше шукати інформацію про майбутнє. Так, за півтора року великої війни в етері національного телемарафону можна було не раз бачити людей, які за допомогою карт Таро прогнозували розвиток бойових дій в Україні.

Бізнес астрологічних додатків – це не просто щоденний гороскоп, а система послуг включно з консультаціями експертів. Щодня мільйони людей готові витрачати сотні доларів на те, щоб краще розуміти себе, своїх партнерів чи своє майбутнє. Набувають популярності астрологічні прогнози для бізнесу.

Як астрологія диджиталізувалася? Чому кожне нове покоління частіше звертається до астрології і як на таких застосунках заробляють компанії?

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Популярність астрологічних застосунків

Хоча астрологія як наука існує чотири тисячоліття, масова диджиталізація останніх років дозволила їй пережити черговий ренесанс. Застосунки, у яких зібрані основні астрологічні послуги, стали розглядатися як прибутковий бізнес.

Недавнє дослідження компанії IBISWorld показало: щороку американці витрачають 2,2 млрд дол на різні містичні послуги. Це, зокрема, хіромантія, карти Таро, астрологічні програми.

Особливе місце в цій сфері посідають астрологічні застосунки. Ще у 2019 році їх дохід зріс на 64% порівняно з попереднім роком, досягнувши 40 млн дол. Зараз, за даними Business Research insights, глобальний ринок астрологічних додатків перетнув позначку 2 млрд дол, а за наступні чотири роки може вирости до майже 8 млрд дол.

Лише на App Store є 5 тис таких застосунків. Найбільш відомі – Co-star, Sanctuary, Nebula – створили недавно. Останній є творінням української ІТ-компанії OBRIO. Як згадує СЕО OBRIO Олександр Федоров, його команда звернула увагу на цей ринок у 2018 році, коли Co-star та Sanctuary залучали інвестиції в Кремнієвій долині.

Co-star та Sanctuary вважалися одними з перших успішних стартапів у сфері астрології. Перший залучив понад 20 млн дол інвестицій. Йому пророкували долю Spotify, вартість якого – 24 млрд дол, або додатку для знайомств Tinder.

Застосунок Nebula, який створили українці, за чотири роки існування досягнув позначки 20 млн завантажень і 300 тис активних користувачів щодня.

Чому застосунки про астрологію стають популярними

Вперше зростання популярності астрологічних застосунків зафіксували у 2020 році. Це був рік, коли людство більшість часу провела вдома, тому не випадково він став і періодом популяризації астрології.

Будь-які нестабільні процеси в житті, а пандемія була саме такою, викликають у людей перш за все тривогу за майбутнє. І як показують дослідження, між гострою кризою, яку переживає людина, наприклад розлучення чи втрата роботи, і вірою в астрологію, існує тісний зв'язок. Важливо, що інтерес до астрології позитивно корелюється з кількістю особистих криз, але не з кількістю минулих травматичних подій.

Саме тому астрологія вважається інструментом, до якого можна звернутися в період криз. Відтак, події, що спричиняють вакуум довкола розуміння майбутнього все частіше підштовхують людей до пошуку альтернативних шляхів розуміння того, як саме розвиватиметься майбутнє.

Цей зв'язок прослідковується в історичній ретроспективі. За словами професорки Кембриджського університету Лорен Касселл, яка вивчала поширеність астрології протягом історії, ця галузь занепала на тлі наукової революції в 16-17 століттях, коли акцент був зроблений на раціоналізмі.

Проте під час Великої депресії 1930-х років у США, а також у Німеччині між двома світовими війнами активно зростала кількість статей присвячених темі астрології.

Крім того, люди, які схильні приписувати тим чи іншим подіям власного життя результати діяльності зовнішніх факторів, частіше звертаються до астрології. До прикладу, 1 з 5 американців стверджує, що робив той чи інший фінансовий вибір на основі свого гороскопа, а ще 30,6% подумали б про це.

Більше того 42,1% опитаних американців за допомогою гороскопу почали більше відкладати грошей, 23,1% – купували чи продавали акції, ще 23,1% стверджували, що завдяки астрології наважились змінити роботу. 21,1% сказали, що їхній гороскоп спонукав їх до розмови з керівництвом щодо зарплати.

Серед поколінь саме міленіали, яким сьогодні від 26 до 40 років і які є найбільш платоспроможною частиною населення, найчастіше (30,1%) приймають своє рішення на основі астрології.

Згідно з дослідженням Американської психологічної асоціації, у 2015 році саме міленіали були поколінням, яке зазнало найбільше стресу і саме фінансові проблеми були найчастішим джерелом цього стресу. Зараз лідерство перебрало вже наступне покоління Z, і теж їхнім головними тригерами є фінанси та можливість втратити роботу.

Відповідно цифровізація астрологічних послуг зростатиме, оскільки саме персональний простір смартфона стає ідеальним місцем вирішення питань невизначеності власного майбутнього.

Як заробляють астрологічні застосунки

Co-star завантажується безкоштовно. При реєстрації користувач вводить дату, час і місце свого народження, щоб отримати астрологічну карту та щоденні гороскопи.

Основним способом монетизації застосунку є платні послуги та підписки. Зокрема користувачі можуть заплатити 2,99 дол за введення інформації про народження друзів або партнерів, щоб порівняти натальні карти та побачити сумісність. Також можна замовити розширену діаграму щодо друзів та партнерів за 8,99 дол.

Крім того, можна отримувати персоналізований аналіз еросу для пар за 6,99 дол щомісяця, або ставити "питання зіркам" від 0,99 дол за одне питання та 6,99 дол – за 20 запитань.

Co-star для створення прогнозів використовує бази даних NASA та штучний інтелект. За словами творців застосунку, це дає змогу створювати кращі прогнози для своїх користувачів.

Sanctuary – безкоштовний застосунок, який надає своїм користувачам щоденні гороскопи.

Його часто називають "Uber для астрологічних прогнозів", адже за "від 19,99 дол до 199,99 дол на місяць" можна вибрати для консультацій свого власного експерта-астролога, екстрасенса, читача карта таро чи емпата.

Nebula, як і її конкуренти, базово є безкоштовним застосунком. При реєстрації вводиться дата час і місце народження користувача для створення астрологічної карти. На її основі створюється прогноз.

Самі прогнози створюються в поєднанні людини та нейромережі, де частину текстів пише астролог, а іншу генерує штучний інтелект.

У компанії зазначають, що застосунок має три джерела монетизації: преміум підписка, реклама та консультації з експертами. Кожен користувач може обрати систему передплати, ціна якої варіюється від "2,99 дол до 49,99 дол на місяць". Два роки тому Nebula запустила платформу для спілкування з астрологами та іншими експертами – AskNebula.

Загалом цей застосунок приносить щороку 40-50 млн дол доходів.

Головним завданням такого бізнесу є втримання клієнта. Co-star для цього використовує практику постійного надсилання повідомлень на кшталт "приглушіть своє его", "твоя увага – це подарунок". Так сповіщення дозволять повертати користувачів до частішої взаємодії із застосунком.

Форми залучень можуть бути різними – від безкоштовних пробних версій до розширення можливостей найбільш затребуваних послуг. У Nebula однією з найбільш популярних є функція перевірки сумісності знаків зодіаку.

Хто найчастіше користується астрологічними застосунками

У компанії OBRIO зазначають, що більшість їхніх користувачів – це жінки віком від 18 до 25 років.

Серед українських користувачів застосунок не є таким популярним – на них припадає всього 0,2% від загальної аудиторії Nebula. Власне бізнес компанії орієнтований на ринки США та Європи. Серед всієї аудиторії застосунку станом на 2023 рік – 70% жінки та 24% чоловіки, та 6% – небінарні.

Як вже зазначалось, в Україні такі застосунки поки не набули достатньої популярності. Відтак, локалізації відомих астрологічних застосунків під український ринок наразі немає.