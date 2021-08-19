Український фотошоп: як стартап Crello конкурує з Adobe та Canva та яку ціну за це платить

Як український графічний онлайн-редактор кинув виклик світовому лідеру з капіталізацією 15 мільярдів доларів і що з цього вийшло.

В квітні 2021 року графічний онлайн-редактор Canva отримав 71 млн дол інвестицій, через що капіталізація заснованого австралійцями у 2012 році проєкту зросла до 15 млрд дол.

Одним з головних його конкурентів сьогодні є український стартап Crello. Він був створений у 2017 році засновником всесвітньовідомого фотобанку Depositphotos українцем Дмитром Сєргєєвим.

В гонитві за шматком багатомільярдного пирога ринку графічних онлайн-редакторів Сєргєєв за 4 роки витратив на розвиток Crello 12 млн дол, і планує до кінця цього року вкласти ще 10 млн дол.

Сьогодні місячний оборот українського стартапу становить 1,5 млн дол, а кількість зареєстрованих користувачів перевищує 7 мільйонів осіб і зростає щомісяця на 400 тисяч.

Однак десятків мільйонів доларів інвестицій і сотень тисяч нових клієнтів щомісяця недостатньо, щоб в найближчі кілька років створити реальну конкуренцію світовому лідеру.

Зараз у Canva близько 55 мільйонів постійних користувачів, з яких 3 мільйони платять за сервіс. Для порівняння, Crello отримує кошти лише від 100 тисяч осіб. Мабуть через це, за час існування українська компанія отримала збитків на 7 млн дол.

Саме тому сьогодні Crello знаходиться в активному пошуку ефективної бізнес-моделі. Сєргєєв не приховує, що інколи він ловить себе на думці, що даремно "спалює" мільйони доларів, оскільки winner takes all ("переможець забирає все"), тобто Canva вже виграла ринок і місця там немає.

ЕП розповідає історію амбіційного українського стартапу, який кинув виклик світовому лідеру.

За яких обставин він був створений, чим відрізняється від конкурентів, який сервіс і кому пропонує, як і скільки заробляє, що йому заважає швидко зростати і якої мети творці Crello прагнуть досягти вже наступного року.

Як і чому з'явився проєкт

Створення ризикованого стартапу Crello і вкладання десятків мільйонів доларів в його розвиток важко назвати авантюрою. На цей крок Сєргєєва підштовхнули події, які протягом кількох років змінили світовий ринок фотобанків, де працює його основний бізнес – Depositphotos.

Головна подія тут відбулась в грудні 2014 року, коли Adobe придбав за 800 млн дол фотобанк Fotolia.

"Таким чином Adobe повністю закрив ринок фотобанків. До цього лідером ринку був Shutterstock, але після угоди лідером став Adobe. На тлі цієї угоди всі інші фотобанки дуже сильно подешевшали і ми не знали, що робити. До цього ми дуже швидко зростали, нашу капіталізацію оцінювали в пристойні гроші. Але після угоди Adobe з Fotolia ринок фотобанків почав стагнувати", – пояснює Сєргєєв.

Проте ринок все одно зростав, хоча вже не такими темпами як раніше. Керівники Depositphotos не знали, що робити, щоб капіталізація бізнесу підвищувалася пропорційно зростанню. Для цього потрібна була свіжа ідея. І у 2017 році її привіз з США Вадим Нехай, на той час директор з маркетингу.

Під час відрядження в США він побував на виставці Microstock Expo, де побачив пітч (аудіо-візуальна презентація проєкту з метою знаходження інвесторів, готових фінансувати цей проєкт. – ЕП) співзасновників Canva. Презентація вразила Нехая і він повернувся до Києва з ідеєю створення аналогічного продукту.

На той час в Depositphotos вже працював експериментальний відділ з восьми спеціалістів, який займався вивченням нейронних мереж та інших технологій, які потенційно могли б стати окремими продуктами, або новими функціями фотобанку. Саме ця команда і почала розробку Crello.

"Crello з'явилося з ідеї того, що нам потрібно розвивати і вдосконалювати фотобанк. Плюс ми розраховували на синергетичний ефект. З фотобанку можна взяти як мінімум контент, на базі якого малий та середній бізнес створює для себе в Crello графічні шаблони", – розповідає Дмитро Сєргєєв.

Засновник Creloo і Depositphotos Дмитро Сєргєєв фото Crello

Що таке Crello і хто ним користується

Crello – це графічний редактор, в якому користувач, як правило, це малий і середній бізнес можуть відчути себе дизайнерами. Зокрема, вони можуть дуже просто, за два кліки, створити маркетинговий продукт, дизайн, і таким чином донести до своєї аудиторії сенс того, що вони продають.

"Ми допомагаємо вирішити кінцеву проблему користувача – продати свій товар. Раніше потрібно було користуватися набагато більшим набором інструментів, включаючи Photoshop. Або наймати студію, щоб зробити банер, меню або інші маленькі штуки, які допомагають продавати товар чи послуги. Натомість, Crello дає потужний онлайн-інструмент, за допомогою якого можна в два кліка зробити дуже класний дизайн і продати свій продукт", – каже Сєргєєв.

Crello пропонує безкоштовний доступ до royalty-free файлів під назвою Unlimited – бібліотека графічних шаблонів, музики, фото, відео – яких понад мільйон. Редактор дозволяє створювати візуальний контент без професійних навичок графічного дизайну на основі готових шаблонів.

В платній версії існує можливість скачування з банку даних Depositphotos до 200 млн стокових фотографій і відео, передбачена необмежена кількість завантажень дизайнів, можливість видалення фону зображень а також спільна робота в командах, тобто кількох людей над одним малюнком.

Цільовою аудиторією стартапу є в основному представники малого і середнього бізнесу. Це люди, які прагнуть створити якісний сучасний графічний дизайн, але не вміють користуватися Photoshop.

Офіс Crello фото crello

Єдиними своїми конкурентами засновник компанії вважає австралійський проєкт Canva і продукти Adobe. На їх фоні Crello, каже Сєргєєв, відрізняється в кращий бік тим, що за допомогою українського проєкту користувач може створити найбільш якісні дизайни, бутикові і зробити це фахово, не докладаючи багато зусиль у вивчення технологій редагування зображень.

"Принципова відмінність від конкурентів полягає в простоті використання, – стверджує підприємець. – Будь-яка людина, не професіонал в роботі з графікою, в Crello своїми силами може зробити собі дизайн, який буде зрозумілий його споживачеві".

Як і скільки стартап заробляє

Crello залучає нових користувачів безкоштовним набором інструментів, а заробляє гроші на щомісячній підписці, яка надає користувачам розширений набір інструментів.

В безкоштовній версії Crello доступно: ✔ 5 завантажень дизайнів на місяць; ✔ 50 тис шаблонів статичного та анімованого графічного дизайну; ✔ 1 млн преміум-зображень; ✔ тисячі Full HD відеокліпів та анімацій; ✔ миттєвий доступ до 200 млн ліцензійних стокових файлів від Depositphotos. В платній версії користувач отримує: ✔ безлімітну кількість завантажень дизайнів; ✔ ті ж зображення, відеокліпи і анімації, що і в безкоштовній версії, але додатковими трьома опціями; ✔ можливість створювати дизайн з друзями чи колегами в режимі онлайн; ✔ створювати контент у фірмовому стилі (можливість завантажити брендбук: логотип, фірмові кольори, шрифт); ✔ видаляти фон зображень.

За словами Сєргєєва, сьогодні платні акаунти в Crello мають приблизно 100 тисяч користувачів. Місячний оборот стартапу за підсумками серпня 2021 року складе орієнтовно 1,5 млн дол, а прибуток – 300-400 тис дол.

Однак, підприємець каже, що діюча бізнес-модель не виправдовує очікувань, тому зараз в компанії шукають інший спосіб монетизації.

Проблема в тому, що значна кількість користувачів приходять в Crello, створюють 5 безкоштовних дизайнів і потім просто йдуть. Все тому, що стартап знаходиться під потужним тиском конкурентів.

"У наших конкурентів є купа грошей, в буквальному сенсі мільярди доларів, тому вони можуть собі дозволити якісь супер-преміум моделі, в яких користувач безкоштовно отримує безліч безкоштовного контенту. Ми теж намагаємося так робити, але у нас в сотні разів менше грошей, ніж у тій же Canva або Adobe. Тому ми зараз більш активно монетизуємо контент і шукаємо оптимальну модель", – каже підприємець.

Чому Crello важко наздогнати Canva

Український засновник Crello зараз стоїть перед вибором: або сфокусуватися на заробітку грошей і таким чином зупинити зростання бази користувачів, або давати більше безкоштовних опцій, менше заробляти і нарощувати абонентську базу.

З моменту заснування Сєргєєв витратив на Crello 12 млн дол.

Понад 60% грошей йде на зарплати програмістам. Якщо на початку над проєктом працювали вісім спеціалістів, то зараз команда Crello налічує 102 людини (в Canva працює близько 700 осіб. – ЕП). З них 65 – це технічні спеціалісти, 20 – займаються маркетингом.

Команда проєкту зросла з восьми спеціалістів до 102 за чотири роки фото crello

Засновник каже, що проєкт використовує в своїй роботі "дуже серйозні технології, які вимагають серйозного серверного простору, що зараз не дешево зараз".

Є дві причини, чому український стартап Crello не зростає такими ж шаленими темпами, як головний конкурент. По-перше, як каже підприємець, залучити в Україні великі "дешеві" кошти практично нереально. По-друге, якщо навіть зараз залучити кошти будь-якою ціною, то це відбудеться за умови невеликої оцінки компанії і передачі інвесторам більшої її частки.

"Маленькі гроші, які ми можемо залучити з маленькою оцінкою – це неконкурентоспроможні гроші з Canva, яка з оцінки в 15 мільярдів доларів залучає 71 мільйон і спокійно витрачає на розвиток. Ми не можемо так конкурувати", – підсумовує Сєргєєв.

Через на свій розвиток стартап витрачає гроші, які заробляє сам, і які заробляє Depositphotos.

Засновник стартапу вважає, що за тими мультиплікаторами, які застосовувались до Canva в процесі отримання компанією 71 млн дол інвестицій, "мінус" дисконт, "мінус" те, що Crello не лідер ринку, капіталізація українського стартапу становить сьогодні близько 100 млн дол.

Що далі

Підприємець не раз думав про те, що подібні проєкти йому не по кишені і потрібно, незважаючи ні на що, залучати зовнішні інвестиції.

Все тому, що потрібно далі інтенсивно розвиватись і реально конкурувати зі світовими лідерами. Але поки що остаточне рішення щодо зовнішніх інвестицій не прийняте. Сєргєєв планує до кінця 2021 експериментувати з бізнес-моделлю.

Наразі, на його думку, світовий ринок графічних онлайн-редакторів буде рухатися в бік повністю безкоштовної моделі користування сервісами для рядових клієнтів. Натомість, проєкти будуть спрямовувати свої зусилля на експансію ентерпрайз-сегменту (великого бізнесу. – ЕП), який платитиме значні кошти за користування графічними онлайн-редакторами.

Коли засновник Crello розповідає про оптимістичний сценарій розвитку проєкту, то каже, що хотів би залучити "хорошого інвестора з оцінки стартапу в 500 млн дол".

"Тоді продавши 30%, ми можемо витратити 150 мільйонів доларів на конкуренцію з Canva. Я думаю, що до кінця 2022 року ми повинні наблизитися до цих цифр", – підсумовує підприємець.