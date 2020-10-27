Навички майбутнього: як не залишитися без роботи через п'ять років

Вже у 2025 році компанії порівну будуть ділити роботу між людьми та машинами. Так стверджують експерти Всесвітнього економічного форуму у звіті The Future of Jobs 2020.

Дослідження базується на опитуванні топменеджерів 300 міжнародних компаній, у яких працюють близько восьми мільйонів осіб.

43% топменеджерів готується до скорочення співробітників через впровадження новітніх технологій, 41% будуть використовувати послуги підрядників для виконання спеціальних завдань, ще 34% планують збільшувати кількість працівників для їхньої інтеграції з технологіями.

За даними дослідження, цифровізація призведе до втрати 85 млн робочих місць у 26 країнах світу.

Є і хороша новина: у той самий період може з'явитися 97 млн робочих місць, адаптованих до розділення функціоналу між людьми та машинами.

Якими навичками треба володіти, щоб не втратити чи отримати роботу в найближчі п'ять років?

Куди йти

Протягом останніх двох років прискорюється впровадження нових технологій. Хмарні обчислення, великі дані та електронна комерція – пріоритетні напрямки розвитку. Зростає інтерес до криптографічного захисту інформації.

У різних галузях впроваджують різні технології. Так, штучний інтелект знайшов своє застосування у сферах цифрової інформації та зв'язку, фінансових послуг, охорони здоров'я, транспорту.

Великі дані, інтернет речей та негуманоїдна робототехніка приходять у гірничодобувну промисловість. Уряд та державний сектор цікавляться криптографічним захистом.

Автори дослідження також проаналізували, на які спеціальності зміниться попит.

Враховуючи те, що люди і машини в найближчі п'ять років розподілятимуть роботи приблизно навпіл, то розподіл обов’язків між ними залежатиме від того, хто з чим справлятиметься краще.

Машини будуть сфокусовані на обробці даних, виконанні адміністративної та рутинної роботи, необхідної для "білих комірців" (працівники, які займаються розумовою працею. – ЕП).

Задачі, де люди, очікувано, збережуть свою перевагу включатимуть управління, консультування, прийняття рішень, розумову працю, спілкування та взаємодію.

Нові ж робочі місця для людей будуть з’являтися в сфері догляду (освіта, охорона здоров’я, соціальне обслуговування та інші), високотехнологічних галузях, сфері створення контенту, а також в галузі відновлюваних джерел енергії, хмарних обчислень і розробки нових продуктів.

Ключові навички майбутнього

Керівники підприємств розповідають про труднощі, коли справа стосується найму людей на нові стратегічні напрямки.

Зокрема, це такі спеціальності як: аналітики та спеціалісти з обробки даних; фахівці з AI та машинного навчання; спеціалісти з програмного забезпечення та розробники додатків.

Як трансформується ваша галузь та куди може завести вас доля в найближчі п'ять років спробувала вирахувати команда дослідників з LinkedIn на основі даних, зібраних за попередні п'ять років.

Аналіз показав, що у працівників, які прагнуть повністю змінити сферу своєї діяльності, більше шансів це зробити саме зараз, ніж будь коли раніше до цього.

Так, наприклад, сьогодні журналіст може легко опинитись у сфері хмарних обчислень, штучного інтелекту, розробки продукту, культури чи контенту. А дослідникам краще опановувати штучний інтелект.

Вчитись, вчитись і ще раз вчитись

Зміна сфер діяльності призведе до того, що до 2025 року від 40% до 50% нинішніх співробітників компаній потребуватимуть професійної перепідготовки. Як стверджується в дослідженні, роботодавці розуміють важливість підвищення кваліфікації працівників та готові вкладати в це кошти.

"В майбутньому ми побачимо, що найбільш конкурентоспроможними виявились ті компанії, які багато інвестували в людський капітал, в навички та компетенції співробітників", – відзначає керуючий директор ВЕФ Саадія Західі.

Вже зараз все більше людей шукає роботу в повністю нових для них сферах діяльності. Так, наприклад, приблизно половина людей, які почали працювати в сфері штучного інтелекта за останні п'ять років до цього були зайняті в зовсім інших сегментах економіки. В сфері продажів доля таких людей становить 75%, створення контенту – 72%, інженерній галузі – 67%.

Кількість осіб, які за власною ініціативою навчаються в інтернеті, за цей же період, збільшилась в чотири рази. Вп’ятеро збільшилась кількість тих, кому онлайн-освіту забезпечили роботодавці.

Кількість людей, які займатимуться онлайн-освітою, зростатиме. Проте навчання буде різним для тих, хто вже працює і тих, хто тільки шукає роботу. В той час, як зайняті люди шукатимуть вдосконалення власним вмінням, ті, хто знаходяться в пошуку роботи, обиратимуть цифрові навички, такі як аналіз даних, інформатика та інформаційні технології.

А що ковід?

Керуючий директор ВЕФ стверджує, що наслідки рецесії та зростання автоматизації внаслідок коронакризи посилили нерівність на ринку праці. Найбільше від неї постраждали низькооплачувані робітники, жінки та молоді співробітники.

В результаті подвійного удару від Четвертої промислової революції та COVID-19, цифровізація зробила великий крок вперед, виконавши перехід до віддаленої роботи та електронної комерції.

Сектори, які найбільше вразила пандемія — гостинність, роздрібна торгівля, сервісна робота, а також подорожі та туризм.

Через COVID-19 всі робітники були розподілені на три категорії:

1) "необхідні", серед яких кур'єри, доглядачі та медики, працівники харчових магазинів, сільськогосподарські працівники та виробники товарів медичного призначення;

2) "віддалені", тобто ті які можуть працювати дистанційно і, ймовірно, збережуть свою роботу;

3) "переміщені", або ті які не можуть працювати віддалено, тому їх було відправлено у відпустку, вони вже втратили або потенційно можуть втратити роботу.

Усі три типи працівників стикаються зі змінами в робочій практиці, яка зараз вимагає перекваліфікації або підвищення кваліфікації.

Для "необхідних" працівників головним занепокоєнням залишається фізична безпека. "Переміщені" стикаються з невизначеністю в роботі, а "віддалені" — з викликами пов’язаними з психічним здоров’ям.

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