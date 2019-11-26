"Ми знайдемо людину навіть якщо є лише фото зі спини": як стартап Traces AI розпізнає людей на відео без обличчя

Технологія розпізнавання обличчя в розвинених країнах опинилася під загрозою через ризики для персональної безпеки. Український стартап знайшов вихід.

"Ми можемо знайти людину з точністю 98% навіть якщо в нас є лише її фото зі спини", — запевняє співзасновник українського стартапу Traces AI і екс-співробітник Ring Ukraine Костянин Шиш.

На відміну від існуючих систем відеобезпеки, які працюють за принципом розпізнавання обличчя, Костянин разом з командою розробив технологію, яка навпаки стирає обличчя людини в кадрі, а для ідентифікації аналізує 2000 інших параметрів, включаючи колір шкіри, тип і деталі одягу, зачіску, форму тіла та таке інше.

Розробка українців має гарні перспективи.

По-перше, розповсюджена нині технологія розпізнавання обличчя опинилась під загрозою в розвинених країнах. Там вважають, що її використання несе ризики для персональної безпеки і персональних даних громадян.

Вона вже заборонена в Сан-Франциско (США, Окленді (Нова Зеландія), Сомервілі (США). Американська компанія Axon, яка розробляє нагрудні поліцейські камери, відключила в своїх продуктах функцію розпізнавання обличчя.

По-друге, оскільки технологія відеоспостереження може застосовуватися практично скрізь, це один з найбільш швидкозростаючих ринків. У розвиток цієї сфери інвестуються колосальні гроші.

В 2018 році світовий ринок систем відеоспостереження був оцінений в 47 млрд дол. Очікується, що він досягне приблизно 86 млрд дол в 2024 році.

ЕП розпитала у Костянтина, як він прийшов в сферу ІТ, за яких обставин з’явилась ідея стартапу, яку проблему він вирішує, та скільки десятків мільйонів доларів інвестицій він планує "підняти" через півтора року.

Засновник і роль Ring Ukraine

33-річний киянин Костянтин Шиш закінчив Київський торговельний університет за спеціальністю "Державне управління і фінансовий контроль".

Співзасновник Traces AI Костянин Шиш Фото Костянина Шиша

"В університеті я мав жахливих викладачів, які мені чітко вказали на те, чим я не хочу займатися в житті", — відверто каже Костянтин.

"З третього курсу я почав активне самонавчання у сфері ІТ. Почав з вивчення мережевих технологій. Навчався в мережевій академії корпорації "Cisco в Україні". Тоді вона базувалася у "фізичному" корпусі університету імені Шевченка", — додає він.

"Належність до чогось глобального — ось що мене найбільше приваблює в ІТ, — каже Костянтин. — Усе починалося з компанії Cisco. Тоді (2008-2010 роки. — ЕП) в Україні був слабко розвинений інтернет, а в світі він уже був хороший. Усвідомлення того, що ми як країна будемо рухатися в цей цифровий світ, напевно, і було моєю головною мотивацією рухатися вперед".

В академії він отримав сертифікат і потрапив в аутсорсингову компанію Infopulse, яка стала стартовим майданчиком для кар'єри Шиша у сфері ІТ. Далі були компанії Ciklum, Wargaming і Ring Ukraine.

Робота в Ring Ukraine відіграла ключову роль в появі стартапу Traces AI. Ring — це американський стартап, який розробив "розумний" дзвінок для дверей, оснащений Wi-Fi-підключенням, камерою, а головне — системою розпізнавання об'єктів на відеозапису. Безпосередньо систему розпізнавання, засновану на штучному інтелекті, розробляли понад 500 співробітників Ring Ukraine.

У 2018 році компанія Amazon придбала стартап Ring і через три місяці Костянтин звільнився. За його словами, після поглинання швидкість розробки сповільнилася, бюрократія зросла. Разом з ним звільнилися кофаундер майбутнього Traces AI Вероніка Юрчук та низка ключових співробітників.

Співзасновниця Traces AI Вероніка Юрчук Фото Костянтина Шиша

Як з'явилася ідея стартапу

Після звільнення у 2018 році Костянтин поїхав на відпочинок. У Китаї він побачив величезні фінансові вливання в систему відеоспостереження.

Зараз Китай має 200 млн камер. При цьому у світі нараховується близько 500 млн камер. За п'ять років Китай планує наростити кількість відеокамер до 1 млрд.

"Я помітив, що велика кількість людей в Китаї носять маски на обличчя, — розповідає Костянтин. — Вони це роблять не для того, щоб сховатися від уряду, а через погану екологію в країні. Через надмірну індустріалізацію у великих китайських містах дуже погане повітря.

Як цікавий зворотній ефект всі ці інвестиції в відеоспостереження нівелюються тим, що люди носять маски на обличчя. Це пояснюється тим, що їх система безпеки побудована здебільшого на технології розпізнавання обличчя".

Так у нього виникла ідея створити рішення на основі штучного інтелекту (ШІ), яке б відстежувало людей без використання технології розпізнавання обличчя.

Крім цього нова система мала вирішити проблеми приватності, а також расової та гендерної дискримінації, за які критикують технології розпізнавання облич.

Він запропонував Вероніці стати кофаундером. Вона була його підлеглою в Ring Ukraine, працювала провідним інженером у сфері штучного інтелекту.

"Вероніка тоді була найкращою технічною спеціалісткою для вирішення такого нетривіального завдання — трекінг людей без використання технології розпізнавання обличчя", — каже Костянтин.

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Як працює технологія Traces AI

Технологію допомагали розробляти колеги Костянтина з Ring Ukraine, пов'язані з обробкою відео. Технологія розпізнавання людей не за обличчям не є настільки складною, наскільки це може звучати, запевняє засновник стартапу.

Неймовірно важким є саме впровадження цієї технології для вирішення конкретної проблеми клієнта. Це не лише сам алгоритм штучного інтелекту, а й складна інфраструктура, яка може одночасно приймати сотні і тисячі відеопотоків з камер та аналізувати їх в той спосіб, який є економічно доцільним.

Архітектурно рішення Traces AI складається з двох частин: клієнтський додаток на боці клієнта і ядро Traces AI, розташоване в "хмарі" Google чи Amazon.

Рішення працює так. Вхідні відеопотоки або записане відео поділяються на кадри, система визначає ключові кадри і передає їх на обробку, на обличчя кожної виявленої на кадрі людини накладається біла піксельна маска.

Далі зображення через "хмарний" API потрапляє в нейронну мережу, яка аналізує зображення людини за понад 2 тис параметрів і створює векторну репрезентацію кожного знімка. Вектори зберігаються в базі даних і використовуються для пошуку, аналізу та обчислення.

Стартап і клієнти

У стартапі працює сім людей. Двоє розробляють нейронну мережу, бізнес-напрямок — справа Костянтина. Решта інженерів опікується "хмарними" сервісами, що дозволяє швидко підключати нових клієнтів.

Бізнес-компонент стартапу заснований на моделі SaaS, тобто ПЗ як сервіс. Ціни обговорюються з кожним клієнтом. Універсальний прайс відсутній, бо технічні можливості і потреби у кожного клієнта унікальні. Кожен з них має свою кількість камер та свою якість зображення, а це суттєво впливає на витрати.

Костянтин каже, що більшість клієнтів стартапу — із США.

Один з клієнтів — це компанія, що займається безпекою і має в управлінні понад 25 тис відеокамер. Вони використовують наше API для швидкого пошуку конкретних людей у своєму відеоархіві.

Інша компанія з Нью-Йорка використовує технологію Traces AI для підрахунку кількості унікальних людей, які побачили її рекламу. Компанія розміщує рекламу на пересувних банерах.

Підрахунки Traces AI дозволяють фірмі виставляти рекламодавцям об'єктивні рахунки за розміщення реклами. Рекламодавці платять за певну кількість людей, які за тиждень побачили рекламу.

На стадії пілотного випробування — компанія з Австралії, яка управляє 1 тис будинків для осіб похилого віку. Ці заклади виглядають зовсім не так, як будинки для престарілих в Україні. Це маєтки, де мешканці мають свої приватні кімнати і можуть вільно пересуватися великою територію.

Проблема полягала в тому, що медсестри витрачали по 10-15 хвилин для того, щоб знайти, скажімо, містера Джонса з кімнати 21 і проконтролювати прийом ліків. Технологія Traces дозволила створити карти, що в режимі реального часу показують місце перебування кожного мешканця на території установи і суттєво заощаджують час персоналу.

Компанії було важно відстежувати пересування людей похилого віку, щоб медсестри могли вчасно давати їм ліки або брати аналізи. Медсестри витрачали по 10-15 хвилин для пошуку якогось містера Джонса з кімнати 321.

Зараз ця компанія за допомогою API Traces AI може в будь-яку секунду побачити, де перебуває той чи інший мешканець будинку.

Інвестиції

Для команди стартапу було очевидно, що бізнес потрібно починати на Заході.

"Нам хотілося розробляти свою технологію для країн, де поважають права людини", — каже Костянтин. Для старту вони розглядали Великобританію і США.

Подали заявку в бізнес-акселератор у Кремнієвій долині та Нью-Йорку. Пройшли в обидва і з двох вибрали Y Combinator, розташований у Долині.

Засновники Traces AI Костянтин Шиш і Вероніка Юрчук Фото Костянтина Шиша

Цей акселератор вважається найкращим в світі, а загальна оцінка топ 100 компаній, що пройшли через Y Combinator перевищує 155 млрд дол. Серед найбільш відомих випускників є такі компанії як AirBnB, Dropbox, Cruise та Reddit. Кожного року Y Combinator отримує близько 10-12 тисяч заявок і приймає близько 100-200 команд.

За весь час існування Y Combinator, а це 14 років, до нього було прийнято лише 5 українських стартапів. Відбір проводиться досить жорстко і потрапити в цей акселератор досить почесно.

Команда вирішила не шукати венчурні інвестиції в Україні, бо тут важко отримати великі гроші. До того ж, на ранньому етапі засновники стартапу вимушені віддавати інвестору велику частку своєї компанії.

"Чим відрізняється український венчурний капітал від венчурного капіталу в Кремнієвій долині? Якщо ти уважно обираєш інвесторів у Долині, ти отримуєш не лише гроші, але й зв'язки. На жаль, в Україні мало успішних історій, коли дали зв'язки чи відчинили двері до відомих клієнтів", — розповідає Костянтин.

Плани

Traces AI вже обробив мільйони годин відео з десятків тисяч камер. Стартап отримав ангельські інвестиції і зараз його мета — серія А через півтора року. Костянтин планує "підняти" на серії А 20-30 млн дол.

"Ці кошти допоможуть нам швидше вийти на міжнародні ринки. Зокрема нам особливо цікава Велика Британія та Японії".

У Японії велика кількість людей використовує маски для обличчя. Але там, на відміну від Китаю, це є більше культурний аспект ніж екологічний.

Велика Британія в свою чергу є одним із світових лідерів по кількості встановлених камери на душу населення, тому для Traces це чудовий ринок."

Загалом ринок відео безпеки динамічно розвивається по всьому світу і за деякими прогнозами має вирости вдвічі за наступні 5 років. Експерти прогнозують, що до 2024 року він складе понад 86 млрд дол.