Голлівуд страйкує п'ятий місяць. Як це вплине на кінопрокат і чи буде більше українських фільмів

В Голлівуді п'ятий місяць триває один наймасовіших страйків представників кіноіндустрії. Окремі американські гільдії сценаристів та акторів вимагають від представників найбільших компаній сфери розваг справедливої оплати та умов праці, а також врегулювання питання використання штучного інтелекту (ШІ) в індустрії.

Страйк фактично паралізував роботу "Міста янголів": зйомки великих фільмів заморожуються на невизначений термін, а прем’єри вже готових стрічок переносяться на більш пізні дати.

Голлівуд – це машина-конвеєр світової кіноіндустрії. Через деякий час після його простою виникне вакуум, коли кінотеатри не матимуть достатньої кількості якісних пропозицій стрічок для своїх глядачів.

Чим його заповнюватимуть, в тому числі в Україні?

Офіційно страйк Гільдії письменників та сценаристів США (WGA) розпочався 2 травня. В цей день більше ніж десять тисяч авторів вийшли на вулиці американських міст, протестуючи проти обмеження їхніх доходів. Серед іншого, вони також вимагали аби штучний інтелект не використовувався в якості повноцінного замінника письменників. Простіше кажучи, автори бояться за свої робочі місця.

Чому взагалі виникли ці питання? Річ у тім, що за день до початку страйку WGA з одного боку, та Альянс продюсерів кіно і телебачення (AMPTP), яка представляє розважальні компанії (Netflix, Amazon, Apple, Disney, Sony, Warner Bros. Discovery, NBC та Paramount) з іншого, мали підписати колективний договір. Цей документ, зокрема, врегульовує питання мінімальної оплати праці авторів, прав на інтелектуальну власність і виплату роялті.

Напередодні завершилась дія попереднього колективного договору і перед підписанням нового письменники та сценаристи висунули AMPTP низку вимог, зокрема: підвищення мінімальної зарплати, гарантування робочого місця на знімальному майданчику, фіксований робочий контракт, щонайменше, на 10 тижнів, обмеження роботи з ШІ.

Члени WGA вимагають підвищення зарплат та структурних змін у бізнес-моделі, яка, за їхніми словами, "ускладнює заробіток на життя". Згідно зі статистичними даними Гільдії, в останні роки на тлі стрімкого зростання потокових платформ, таких як Netflix і Disney+, середня оплата сценаристів і продюсерів знизилася на 4%, або на 23% з урахуванням інфляції.

"Штучний інтелект не може писати або переписувати літературний матеріал. Також літературний матеріал не може використовуватися для навчання ШІ, і літературний матеріал, створений за допомогою штучного інтелекту, не може бути вихідним матеріалом для подальшого перероблення сценаристами", – пояснили вимоги у WGA.

В AMPTP відхили вимоги Гільдії, повідомивши лише, що готові проводити щорічні зустрічі. За правилами, у випадку не досягнення домовленості про підписання колективного договору працівники (в цьому випадку письменники та сценаристи) можуть почати страйк. Власне це і сталось.

🪧🪧 Getting ready to march from @netflix to @paramountplus with our striking union siblings in @sagaftra! 🪧🪧 #WGAstrike #SAGAFTRAstrike pic.twitter.com/CP002aCmot