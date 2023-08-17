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Фільм "Барбі" уже зібрав в українському прокаті понад 110 мільйонів

Четвер, 17 серпня 2023, 20:16 - Економічна правда
 
getty images

Фільм "Барбі" уже зібрав в українському прокаті понад 110 млн грн, ставши найуспішнішою стрічкою Warner Bros. Pictures в Україні.

Про це повідомила кінодистрибʼюторська компанія Kinomania, пише Forbes.

Так, з 20 липня у кінотеатрах України "Барбі" зібрала 110,2 млн грн, прокат триває і досі.

При цьому, за даними Box Office Mojo, касові збори фільму у світі уже сягнули 1,2 млрд дол.

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Збори в Україні дозволили "Барбі" обігнати попереднього рекордсмена Warner Bros. Pictures в Україні - фільм "Аквамен", фінальні касові збори в Україні якого сягнули 108,7 млн грн.

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Економічна правда

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