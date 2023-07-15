Голлівуд зупиняє свою роботу вперше за останні 60 років через страйк акторів 

getty images

Вперше за понад 60 років голлівудські актори приєдналися до страйку сценаристів, припинивши теле- та кіновиробництво після того, як переговори з великими студіями провалилися.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що рішення приєднатись до пікету сценаристів відбулося після того, як SAG-AFTRA, профспілка, що представляє понад 160 000 телевізійних і кіноакторів Голлівуду, одноголосно проголосувала за те, щоб рекомендувати страйк після закінчення крайнього терміну для переговорів про контракт.

"Це перший страйк акторів і письменників з 1960 року, коли вони вийшли на вулицю через те, що телевізійні мережі платили за фільми занадто високі гонорари. У той час Рональд Рейган був президентом Гільдії кіноакторів, попередника SAG-AFTRA", – йдеться в повідомленні.

Реклама:

Переговори між кіностудіями та профспілкою акторів зосереджуються на тих самих проблемних питаннях, що й ті, які призвели до страйку сценаристів. Особливо суперечливими виявилися правила компенсації за фільми, продані стрімінговим сервісам, і контрактні гарантії щодо використання штучного інтелекту в кіно і на телебаченні.

Директор Disney Боб Айгер заявив, що це "найгірший час у світі" для зупинки роботи, оскільки індустрія намагається повністю відновитися після пандемії.

Раніше, близько 98% членів SAG-AFTRA, які взяли участь у голосуванні, підтримали можливий страйк, коли минулого місяця відбулося голосування, в якому взяли участь понад 60 000 виконавців.

Реклама:

Крім того, минулого місяця понад 300 провідних голлівудських зірок, включаючи Дженніфер Лоуренс і Меріл Стріп, написали керівництву SAG-AFTRA листа з підтримкою можливого страйку.

Економічна правда.