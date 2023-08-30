Ви це бачили? Як українське кіно б'є рекорди

В Україні зафіксований рекорд за касовими зборами в кінотеатрах. Мова йде про надходження від перегляду не всіх фільмів, а лише вітчизняних.

За перші вісім місяців 2023 року картини українського виробництва зібрали 192 млн грн, що на 12 млн грн більше, ніж за весь найуспішніший з точки зору касових зборів вітчизняного кіно 2019 рік.

Результат неповного 2023 року сформований передусім вдалим прокатом анімаційної стрічки "Мавка: лісова пісня", а також фільмом українського режисера Антоніо Лукіча "Люксембург. Люксембург". "Мавка" досі демонструється на великих екранах, а її збори сягнули 164 млн грн.

Українські фільми тепер займають значну частину ринку. За словами генеральної директорки Film.ua Group Вікторії Ярмощук, у 2022 році на них припадали 27% зборів, тоді як до війни цей показник коливався в межах 4-7%.

За підрахунками ЕП, у кінці серпня, після виходу в прокат зоряної пари "Барбі" та "Оппенгеймера", частка українського кіно впаде до 21%. Чи залишається цей показник таким до кінця 2023 року, невідомо. Наразі є один реліз, здатний підтримати збори з українського кіно на високому рівні, – стрічка "Довбуш".

Деякі експерти переконані, що в наступні роки українське кіно не зможе повторити успіх 2023 року. Насамперед – через відсутність державної підтримки галузі під час війни. Утім, дослідження Єлизавети Алексіюк з Київської школи економіки показує, що "прямий зв'язок обсягу касових зборів і державної підтримки не простежується".

Дивитися з оптимізмом на майбутнє українського кіно дозволяє стабільна робота кінопрокату під час війни, хоча його представники традиційно скаржаться на погані часи.

За підрахунками ЕП, до 24 серпня збори в кінотеатрах перевищили показник усього 2022 року. Утім, вони навряд чи наблизяться до 2021 року і тим більше до 2019 року, який вважається золотим стандартом української індустрії.

Тут треба врахувати різницю в умовах роботи: за вісім місяців 2023 року в Україні показали 60 картин, тоді як до великої війни цей показник становив 160 картин на рік.

До того ж кінотеатри працюють у гірших умовах через втрату залів на тимчасово окупованих територіях і чверті населення, яке виїхало за кордон. Якщо в серпні 2021 року в країні працювали понад 400 залів, то фільм "Барбі" показували лише в трьохсот.

Проти українського кінопрокату грає не лише війна, а й проблеми в Hollywood. Реліз низки очікуваних хітів, наприклад, продовження фільму "Дюна", відклали через страйки акторів та сценаристів.

У цих умовах вітчизняна прокатна індустрія показала свою ефективність. За підрахунками ЕП, середні гривневі збори з одного українського фільму у 2023 році набагато вищі, ніж у найуспішнішому доковідному 2019 році: картин у прокаті втричі менше, але кожна в середньому приносить 16 млн грн.

Далі можна самостійно дослідити хроніки українського кінопрокату в інтерактивній візуалізації.

Наприклад, якщо дивитися в ретроспективі останніх дев'яти років (сума зборів за кожен рік дорівнює 100%), то "Аватар: шлях води" став головним фільмом 2022 року. Якщо ж дивитися на абсолютні цифри зборів, то рекордсмен – єдиний, хто поки перевершує українську "Мавку", – фільм 2021 року "Людина-павук: додому шляху немає", збори якого становили 248 млн грн.

Дані: kino-teatr.ua та boxofficemojo.com. Дані до 24 серпня 2023 року.